Türkiye'nin yapay zeka alanında yetkinliği artacak

TÜBİTAK, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Eylem Temelli Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması, milli yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini ve Türkçe dil işleme kapasitesinin yükseltilmesini hedefliyor.

Yarışma, Türkiye’nin bu stratejik alanda insan kaynağını güçlendirmeyi, araştırmacıların ve girişimcilerin bilgi birikimini artırmayı, aynı zamanda yenilikçi uygulamaların önünü açmayı amaçlıyor.

Yarışmaya yalnızca Türkiye’de ikamet eden katılımcılar takım halinde başvurabilecek. Takımlar en az 3, en fazla 6 kişiden oluşacak.

Katılımcı profili ise oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Lisans ve lisansüstü öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, girişimciler, şirket çalışanları ve AR-GE ekipleri yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Katılımcılar, büyük dil modelleri kullanarak verilen görevleri yerine getirmeye çalışacak ve teknik becerilerini uygulamalı olarak sergileyecek.

İki aşamalı olarak yürütülecek yarışmada ilk etapta "Ön Değerlendirme Aşaması", ardından ise "Uygulama Geliştirme Aşaması" gerçekleştirilecek. Geliştirilecek projeler, Türkçe dil teknolojilerine somut katkı sunmayı amaçlayacak.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara 150 bin lira birincilik, 120 bin lira ikincilik ve 100 bin lira üçüncülük ödülü verilecek. Ödül kazanan ekiplere, projelerini sürdürebilmeleri için GPU (grafik işlemci ünitesi) desteği verilecek.

Son başvuru tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlenen yarışma, Türkiye’nin yapay zeka geleceğinde söz sahibi olmak isteyen tüm yetenekli takımları katılıma davet ediyor.