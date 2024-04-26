Türkiye’nin uzaydaki gözleri: Güney Asya da kapsama giriyor

Türkiye, uzayda uyduya sahip 30 ülkeden biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı çalışmalarla bu alanda önemli gelişmelere imza atıldı.

Uydu hizmetlerinde haberleşme ve televizyon yayını gibi hizmetler TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B uyduları ile yürütülüyordu.

Önümüzdeki günlerde fırlatılacak 'ilk yerli uydu' ile filodaki uydu sayısı 6’ya çıkacak. TÜRKSAT 6A, önceki uyduları hem kullanım ömrü hem teknolojisi ile geride bırakacak. Türkiye, uydu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Firmaların güç birliği

Yapımı tamamlanan ve test çalışmaları süren TÜRKSAT 6A uydusu, yerli imkanlarla yapıldı. Projede TÜRKSAT’ın yanı sıra TÜBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ, C2TECH firmaları yer alıyor.

TÜBİTAK Uzay, Uydu Yönetim Alt Sistemi’ni, Yörünge Yönelim Kontrol Alt Sistemi’ni, Güç Alt Sistemi’ni, Elektrikli İtki Alt Sistemi’ni, Arayüz Kontrol Birimlerini ve Haberleşme Görev Yükü’nü geliştirdi. ASELSAN, Türkiye Anteni’ni, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimini gerçekleştirirken C2TECH, Telemetri/İşaret Sinyali Vericisinden Telekomut Alıcıya, Yönsüz Alıcı Anteninden Alıcı Test Bağdaştırıcısına kadar tüm Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt sistemlerini üretti. Uydunun imalatından sorumlu olan TUSAŞ ayrıca pil panelini yaptı. TÜRKSAT 6A’nin üretim entegrasyon ve testleri TUSAŞ Kazan tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) gerçekleştiriliyor.

Dayanıklılık testi yapıldı

Uydunun mühendislik modeli üretim, entegrasyon ve testleri 2022’den beri sürdürülüyor. Yörüngede görev yapacak uçuş modelinde entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümleri bitirildi.

Uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamına dayanıklılığı test edildi, sistem seviyesi testlerinden de işlevsel testler, ısıl vakum testleri, sinüs ve akustik testleri başarıyla tamamlandı. Mayıs ayında güneş paneli entegrasyonu, kütle özellikleri ölçümü ve fırlatma sahasına transfer hazırlıkları tamamlanacak.

Temmuz’da uzayda

TÜRKSAT 6A, Haziran’ın ilk haftasında fırlatıcı firma Space X’in tesislerine gönderilecek. Temmuz ayında ise Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılarak yörüngeye yerleştirilecek.

TÜRKSAT 6A ile kapasite artacak. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlandırılacak olan uydu, 75, kilovat güce sahip olacak. TÜRKSAT 6A ile mevcut uyduların hizmet veremediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türk uyduların ulaştığı nüfus 1 buçuk milyar daha artarak 5 milyara ulaşacak. 20 yıl önce Türk uyduları üzerinden 56 televizyon kanalı yayın yapıyordu. Bu sayı bugün 528’e ulaştı. TÜRKSAT 6A ile kapasite daha da artacak.