Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2024 15:03

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla özlük haklarında iyileştirme ve toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmelerinin başlaması talebiyle 24 saatlik greve gitti.

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalyan basınındaki haberlere göre, farklı sendikaların çağrısıyla ulaşım sektöründe çalışanlar, maaşlara zam, çalışma saatlerinin haftalık 39'dan 35'e saate çekilmesi, iş yerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve 2024-2027 dönemi toplu iş sözleşmelerine ilişkin müzakerelerin başlaması talepleriyle greve başladı.

Alınan 24 saatlik grev kararı doğrultusunda başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Torino, Floransa, Bolonya gibi kentlerde toplu taşıma sektöründe aksaklıklar yaşandı.

Roma'da şehir içi belediye otobüs seferleri kısmen yapılırken metrodaki "A" hattı tamamen seferlere kapatıldı.

Grev, özellikle başkent Roma’da metro ve otobüs seferleri gibi kent içi toplu taşımayı olumsuz etkiledi.

Otobüs ve metro seferlerinin durması nedeniyle çok sayıda kişi duraklarda çaresizce bekledi.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
İsrail'in 213 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 735'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
15:36
YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz
15:28
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:56
İsrail'in 213 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 735'e çıktı
14:50
Rusya: Harkiv ve Donetsk'te iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdik
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te çimento tırı minibüse çarptı
Gaziantep'te çimento tırı minibüse çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ