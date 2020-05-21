İçişleri Bakanlığı talimat verdi, HAVLESAN ve POLSAN ortaklığıyla yerli parmak izi veri sistemi üretildi.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, Nitelikli Parmak İzi Tanıma Sistemi'nin HAVELSAN’da yapılan testleri başarıyla tamamlandı.

HAVELSAN Teknoloji Geliştirme Grup Müdürü Suphi Emre Şahin, "10 yıldan beri görüntü işleme konusunda, bulut teknolojileri konusunda çok yetkin bir ekip. Dolayısıyla bu teknolojileri de var olan geliştirilmiş sistem bileşenlerini de kullanarak, bir sene içerisinde ortaya çıkarttık" dedi.

İçişleri Bakanlığının projesiyle HAVELSAN ve POLSAN ortak bir firma kurarak yerli nitelikli parmak izi tanıma sistemi geliştirdi. HAVELSAN Teknoloji Geliştirme Grup Müdürü Suphi Emre Şahin, sistemin detaylarını @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/FxkU8yYHD0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2020

"Tamamıyla milli olan sistemlerle değiştirmemiz gerekiyor"

Sistem, İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda da denenip yıl sonuna kadar teslim aşamasına getirilecek. Şahin, sistemin yurt dışı menşeli olmasının dezavantajını ise şöyle anlattı:

"En büyük dezavantajı, yurt dışındaki kişilerin bu sistemlere bakımlar yapması ve dolayısıyla bu sistemlerin içerisinde var olan kritik verilerin, bir şekilde yurt dışına gitme ihtimalinin olması. Bunun önüne geçmek için de tamamıyla milli olan sistemlerle değiştirmemiz gerekiyor."

Retina ve avuç içi damar tarama teknolojileri de entegre edilecek

Halihazırda yurt dışından ithal edilen parmak izi veri sisteminin yerli versiyonunun hayata geçirilmesiyle her yıl 20 milyon doların üzerinde bir meblağ yurt içinde kalacak.

Sistemin daha ileri aşamada, emniyetin olay yerinden elde ettiği parmak izleri ile de çalışabilir hale getirilecek. Retina ve avuç içi damar tarama teknolojileri de sisteme entegre edilecek.

Sistem sağlık alanında, noterlerde, gümrük kapılarında ve kimlik doğrulama işlemlerinde de kullanılabilecek. Milli parmak izi tanıma algoritmaları sayesinde kimlik sahtekarlığının önüne de geçilecek.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Barış Bor