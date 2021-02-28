1959 yılında geri sayım yapıldı ve uzaya füze fırlatıldı ama ancak 40 metre uçabildi. Sonra denize düştü.

Türkiye'den fırlatılan füze uzaya gidemese de umutlar o füzeyle sulara gömülmedi. O deneme ile Türkiye'de havacılık biliminin kapısı aralandı. Üstelik lise öğrencileri tarafından.

Bandırmalı bir grup lise öğrencisi Sputnik'in uzaya gönderilmesinden etkilendi.

Türkiye'nin ilk füze kulübünü kurdu.

İmkansızlıklara rağmen bilim tutkusu hiç azalmadı

Bugün 80 yaşında olan Artuğ Sayıner de Türkiye'nin uzay macerasını başlatan o öğrencilerden biriydi.

Roket çalışmaları küçük bir odanın içerisinde başladı.

İmkansızlıklar içerisinde "uzay" hayali kuran gençler, çalışmalarını hep bir adım öteye taşıyordu. Bandırma Füze Kulubü'nün başarıları dönemin önde gelen isimlerinin de dikkatini çekti. Çalışmalar için Genelkurmay'dan da malzeme desteği geldi.

Ancak gençlerin bilim tutkuları zamanla yeterli desteği görmez hale geldi.

"Destek verilseydi çalışmalar çoktan başlardı"

Kulubün kurucularından Artuğ Sayıner o günleri şöyle anlatıyor:

"Ruslar Sputnik roketini attılar ve bunun başarılı olacağına kendilerini inandırdılar. Biz de gençlerle beraber diğer arkadaşlarla beraber 'biz niye yapmayalım? biz de uğraşalım bakalım' dedik.

Yavaş yavaş ufak roketler çıktı ortaya. Ufak roketlerin arkasından da 6. Ana Jet Üssünün yardımlarıyla arkasından daha büyük roketler yapılmaya başlandı. Ve bu roket çalışmaları, ufak ufak da olsa atışlar, roket atışları bize büyük bir şevk verdi.

Marmara 1, Marmara 2, Marmara 3, Marmara 4 roketleri bu yapılan çalışmaların neticesinde ortaya çıkmıştır. Bir Marmara 3 roketi başarısız olmuştur.

Bizim yaptığımız deneme sayısı tahmin ediyorum 50'yi geçmiştir. Çoğunda başarılı olduk. Eğer biz bu işe devam etseydik hep söylüyorum o günden bu roket çalışmaları Türkiye'de başlamış olurdu."

Bandırma Füze Kulübü'nün üyeleri zamanla dağıldı. Her biri başka alanlara yöneldi. Kulübün kurucularından Artuğ Sayıner ise o ruhu hala yaşatmaya çalışıyor.

Bandırma Füze Kulübü bugün Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Derneğin Şube Başkanı Varol Memişler, "Artuğ Amca'ya çok şey borçludur Bandırma ve çevresi. Havacılıkta bilhassa eğitim konularında. Bir önderdir kendisi." dedi.

Kulüp, yarım asrı geçen tarihiyle gençlere bilim aşılamaya devam ediyor.