ABD’de Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi’ne bağlı Çocuk Tıp Merkezi Araştırma Enstitüsü (CRI) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, karaciğerin onarılması ve yenilenmesini sağlayan hücreler ve organdaki yerleri tanımlandı.

Çalışmada, 3 ayrı bölgeye ayrılan karaciğerde, yenilenmeyi sağlayan hepotosit hücrelerinin birinci ve üçüncü bölge arasında kalan ikinci bölgede yer aldığı ortaya kondu.

Karaciğerde hangi hücrelerin yenilenmeyi sağladığı tespit edildi

Uzmanlar, bu çalışma ile karaciğerdeki başlıca hücre tipi olan hepotositlerin hepsinin mi yoksa bir kısmının mı organın yenilenmesini sağladığına ilişkin son yıllarda devam eden tartışmalara da son verdi.

Karaciğerin hücre yapısına ilişkin daha önce gerçekleştirilen araştırmalarda, hepotosit türlerinin işlevlerini ayırt eden göstergelerin eksikliği nedeniyle karaciğerde hangi hücrelerin yenilenmeyi sağladığı tespit edilememişti.

Hücrelerin karaciğerin hangi bölümünde olduğu belirlendi

Karaciğerin birinci ve üçüncü bölgelerinin alkol ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan daha çok zarar gördüğünü, ancak ikinci bölgenin bu yaralanmalara karşı daha korunaklı olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun, karaciğerde yenilenmeyi sağlayan hepotosit hücrelerinin faaliyeti için en uygun şartları sağladığını vurguladı.

Söz konusu verilerin, karaciğer kanseri gibi çok sayıda hastalığın tedavisine yardımcı olması bekleniyor.

Çalışma “Science” dergisinde yayımlandı.