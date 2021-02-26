Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü iş birliğiyle, işitme problemi olan hastalar için “Koklear İmplantta Spatial Seçiciliği ve Konuşmayı Ayırt Etmeyi Artırmak İçin Yeni Bir Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi" çalışması yapıldı.

Geliştirilen buluş, Avustralya Patent Enstitüsü’nden uluslararası patent aldı.

İşitme teknolojilerinin temel çalışma prensibini değiştirebilir

Mevcut yardımcı protezlerin verimliliğinin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle geliştirilen yeni mekanizma, iç kulakta farklı frekanslara sahip seslerin birbirinden ayırt edilmesini sağlıyor.

Mevcut işitme cihazlarının verimliliği yüzde 70’lerdeyken, yapılan çalışmalarla bu oran daha yukarı çekilebilecek.

Aynı zamanda, buluşun işitme teknolojilerinin temel çalışma prensibini değiştirme potansiyeli olduğuna da dikkat çekiliyor.