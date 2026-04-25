Etna'nın gizemi aydınlandı: Neden bu kadar aktif?

İtalya'nın Sicilya adasında bulunan 3 bin 400 metrelik devasa Etna, uzun süredir jeologlar için büyük bir muammaydı.

Bilim insanları, yanardağın püskürttüğü lavın kimyasal yapısının ve oluşum biçiminin, bilinen yanardağ türleriyle örtüşmediğini fark etti. Araştırmacılar, yer kabuğundaki dev plakaların hareketlerinin, yerin yaklaşık 80 kilometre altındaki magma ceplerine baskı yaptığını keşfetti. Tıpkı bir süngerin sıkılması gibi, bu basınç altındaki magma da kabuktaki çatlaklar üzerinden yukarı doğru itilerek yüzeye çıkıyor.

Normal şartlarda "petit-spot" olarak adlandırılan bu yöntem, genellikle sadece okyanus tabanındaki minik yanardağlarda görülüyor. Ancak bu sürecin Etna gibi devasa bir stratovolkan yapısında işlediğinin anlaşılması, bilim dünyası için büyük bir sürpriz oldu.

Bu keşif, Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'nın neden bu kadar üretken olduğunu açıklarken, gelecekteki olası patlamaların tahmin edilmesinde ve bölgedeki yerleşim yerleri için risk analizlerinin güncellenmesinde önemli bir rol oynayacak.