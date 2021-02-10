Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Tanıtım Programı'nda gündeme getirdiği Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobunun 2022'de ilk ışığı alması bekleniyor.

Tasarım Türkiye'de yapıldı

Gözlemevinde kullanılacak teleskobun tasarımı, Türkiye'de gerçekleştirildi. Parçalarının bir kısmı Belçika, bir kısmı da İtalya'da yapılan teleskobun ana kütlesi tamamlandı.

Elektronik ve güvenlik testleri yapılan teleskop, yılsonuna kadar hem İtalya hem de Belçika'dan yola çıkarılıp, kurulum için Erzurum'a getirilecek. 2021 yazında kurulum süreci başlayacak.

Coğrafik ve stratejik olarak da bulunulan enlem ve boylamda bu çapta teleskop olmadığı için büyük gözlemsel boşluk da doldurulacak.