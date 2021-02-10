Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye'nin en büyük optik teleskobu 2022’de faaliyete geçecek
[Fotoğraf: DHA]
Uzay bilimleri çalışmalarına büyük katkı sağlaması beklenen Doğu Anadolu Gözlemevi'nin altyapısı tamamlanmak üzere. Gözlemevi'nin faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin en büyük optik ve ilk kızılötesi teleskobu da devreye alınmış olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Tanıtım Programı'nda gündeme getirdiği Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobunun 2022'de ilk ışığı alması bekleniyor.
Tasarım Türkiye'de yapıldı
Gözlemevinde kullanılacak teleskobun tasarımı, Türkiye'de gerçekleştirildi. Parçalarının bir kısmı Belçika, bir kısmı da İtalya'da yapılan teleskobun ana kütlesi tamamlandı.
Elektronik ve güvenlik testleri yapılan teleskop, yılsonuna kadar hem İtalya hem de Belçika'dan yola çıkarılıp, kurulum için Erzurum'a getirilecek. 2021 yazında kurulum süreci başlayacak.
Coğrafik ve stratejik olarak da bulunulan enlem ve boylamda bu çapta teleskop olmadığı için büyük gözlemsel boşluk da doldurulacak.
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