AA 13.01.2026 15:51

543 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya polisi, 154 suç kaydından toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Antalya'da yakaladı.

543 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü D.E'nin (36), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonda, 147 "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", 3 "nitelikli dolandırıcılık", 2 "mühür bozma" ve 2 "basit yaralama" suçundan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kütahya Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
