ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Ar-Ge faaliyetlerine başladı.

"Bulut çözümler", "5G", "büyük veri", "nesnelerin interneti", "sanayide dijital dönüşüm" gibi araştırmaların yapıldığı merkezin kapıları, girişimci olmak isteyen onbinlerce öğrenci ve mezun için de açıldı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "Yıllar içinde Silikon Vadisi'nde gözlemlediğimiz modeli, bir anlamda Ankara'ya taşımış olduk." dedi.

Kök, ODTÜ Teknokent bünyesinde şimdiye kadar yapılan teknoloji ihracatının yaklaşık 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi. Bilişim İnovasyon Merkezi ile bu ihracatı en az yüzde 15 daha da artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA