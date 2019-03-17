Bilim kurgu filmlerine konu olan elektromanyetik top gerçek oldu. Yalnızca 6 ülkede olan bu teknolojinin sahiplerinden bir tanesi de Türkiye.

TRT Haber ASELSAN üretimi elektromanyetik top TUFAN’ın namlusunu yapıldığı merkezin içine girerek görüntüledi. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan elektromanyetik top sistemi, Türk mühendisleri ve Türk işçisinin emeği ile üretildi.

TUFAN elektromanyetik top sisteminin proje yöneticisi Umut Türeli, "geleceğin teknolojisini" TRT Haber'e anlattı.

Elektromanyetik dalga ile ses hızının 6 katına ulaşabiliyor

TUFAN konvansiyonel silahların aksine ateşleme için barut kullanmıyor. Ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen TUFAN, klasik toplar ve fırlatma sistemlerindeki gibi patlama ile değil, elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatma yapabiliyor.

Klasik toplarda ve fırlatma sistemlerinde mühimmat ister güdümlü ister güdümsüz olsun bir patlamayla ateşleniyor. Elektromanyetik fırlatmada ise mühimmat bir koruyucu kılıfla namlunun içine konuluyor ve namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatılıyor.

Top atış maliyetiyle füze menziline ulaşılıyor

TUFAN'dan ateşlenen mühimmatın menzili 300 kilometreyi buluyor. Böylece top atış maliyetiyle füze menziline ulaşılıyor. Mühimmatın namludan çıkış hızı saniyede 2 bin 500 metre. Bu, barut kullanan konvansiyonel bir silahtan yaklaşık 3 kat daha hızlı.

ASELSAN üretimi TUFAN'ı geliştirme çalışmaları sürüyor

Proje yöneticisi Umut Türeli, sistemin hava savunma alanından, satıhtan satıha topçu uygulamalarına hatta gemi baş topu uygulamalarına kadar kullanımının mümkün olduğunu söylüyor.

Türeli, "Biz bunları aslında TUFAN mobil, TUFAN Baştopu ve TUFAN Hava Savunma Sistemi ve Sabit Üs Bölge Koruması gibi sistemler şeklinde isimlendirdik. Yakın gelecekte bunların entegrasyon çalışmalarını yürüteceğiz." diyor.

Saha testleri başlayan TUFAN, her başarılı atış ile daha da gelişiyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Ümit Kumcuoğlu