Türkiye’de uzay seferberliği: 37 şehirde hackathon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Uzay Programı'nın amaçları arasında, gençlerde uzay farkındalığı artırmak da bulunuyor.

Bu kapsamda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde, Tüm Mucitler, İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ile Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ arasında kamu ve sivil toplum işbirliği açısından örnek teşkil edecek protokol imzalandı. Protokolle uzay alanında Türkiye'nin yanı sıra Türk devletleri, Balkan ülkeleri ve Orta Doğu coğrafyasını kapsayan geniş bir katılım ağı oluşturulması hedeflendi.

Çok paydaşlı bu işbirliğiyle bölgesel etkileşimin güçlendirilmesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olması ve Türkiye'nin uzay vizyonunun toplumun her kesimine yayılması amacıyla hackathon serisi yapılacak.

Türkiye'de ve bölge ülkelerinde uzay farkındalığını artırmak, gençlerde uzay teknolojilerine yönelik merakı, üretkenliği ve girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve ortaya çıkan yenilikçi fikirleri sürdürülebilir katma değere dönüştürmek amacıyla serinin ilk etkinliği 28-29 Mart'ta 37 şehirde hayata geçirilecek.

Çalışma konuları

Etkinlikler, yalnızca teknik bilgiye dayalı bir yarışma formatında olmayacak, aynı zamanda yaratıcı düşünme, takım çalışması, problem çözme, bilimsel merak ve hayal gücünü destekleyen kapsayıcı öğrenme ortamları olarak tasarlanacak.

Hackathon kapsamında takımlar, "Ay Yüzeyi İçin Otonom Rota Optimizasyonu", "Haberleşme Uyduları İçin Yenilikçi Radyasyon Kalkanı", "Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) İçin Sinyal Doğrulama ve Anti-Spoofing", "Uzay Limanı: Lojistik ve Çevresel Etki Simülasyonu", "Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Ağı", "Yörünge Temizliği: Uzay Çöpü Takip Modeli", "Uzay Sanayisi Ekosistem Eşleştirme Platformu" ve "Afet Yönetiminde Yerli Uydu Verisi Entegrasyonu" konularında çalışma yapacak.

Öte yandan, "Kapalı Döngü Uzay Tarımı Yaşam Destek Sistemi", "Derin Uzay İletişiminde Veri Sıkıştırma", "Ay'a İlk Temas Dijital Eğitim ve Hikayecilik Aracı", "Derin Uzay Astrobiyolojisi: Biyo-İz Avı", "Uzay Havası ve Kozmoloji: Sinyal Bozulum Modeli", "Uzay Botaniği ve Kapalı Biyosfer Kimyası", "Yörünge Dinamiği: Uzay Çöpü Çarpışma Dinamikleri", "Kozmik Veri Ayıklama ve İşleme Hattı", "Küp Uydu Sistem Mimarisi Tasarımı", "Astrobiyolojik Sensör Yükü Veri Mimarisi", "Mikro Kütle Çekimi Deney Tasarımı", "Bölgesel Uydu Takımı Optimizasyonu" ve "Yerli Girişimcilik Modelleri" de çalışılabilecek.

Takımlar, "Milli Hakların Savunulması", "Ulusal Kritik Altyapı Koruma Planı", "Yeni Nesil Uzay Okuryazarlığı", "Mars Kolonizasyonu (ISRU ve Otonom Şehir)", "Ay Güney Kutbu Kolonisi (4 Gün/4 Gece)" ve "Yeni Nesil Uzay İstasyonu (Modüler Montaj)" konularında da çözümler sunabilecek.

Nasıl yapılacak?

Astro Hackathon, bölgesel ve ülke bazında olarak 2 aşamada gerçekleştirilecek. Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere belirlenen 37 şehirden 6 bine yakın katılımcı, yerel liderlerin düzenlediği "yerel jüri sürecini" tamamlayacak.

Hackathon, her bölgede aynı zamanda gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek. Yarışmanın son günü takımlar, projelerini uzay ve havacılık alanında yetkin jürilere sunacak. Kazanan takımlar Astro Hackathon Türkiye çapında TUA'nın jüriliğinde değerlendirilecek.

Proje sürecinde takımlar yerel jürilerden destek alabilecek. Etkinlik sonuna kadar projelerini sisteme doğru şekilde yüklemiş takımlar, jürilere bunların son halleriyle sunum yapacak. Sunumlar sonrası yerel şampiyonluk elde eden takımların projeleri TUA tarafından finallerde değerlendirilecek, takımlar ise yatırımcılarla buluşma fırsatı, nakit, danışmanlık, ofis, marka ve atölye desteği fırsatları elde edecek.

Hackathona 15 yaş üstü herkes katılarak, uzay teknolojileri, uydu sistemleri, uzay araştırmaları ve astrofizik alanında çözümler sunabilecek.

Yerel yarışmaların ardından başarılı mucit ve girişimciler, Türkiye genelinde yapılan TUA değerlendirmesiyle finalde yarışma şansı bulacak. Büyük final, Türkiye'nin dört bir yanından gelen en iyi fikirlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek.