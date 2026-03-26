Bilim Teknoloji
AA 26.03.2026 11:37

TÜRKSAT yeni iş birliklerine imza attı

Uydu dünyasının büyük buluşmalarından Satellite 2026 fuarında yer alan TÜRKSAT, iki küresel şirketle stratejik anlaşmalar imzaladı.

TÜRKSAT, uydu sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olan Satellite 2026'da uluslararası işbirliği fırsatlarını da değerlendirdi.

Şirket bu kapsamda, havacılık gibi mobilite pazarları için dünya çapında eğlence çözümleri ve yüksek hızlı uçak içi bağlantı sunan Anuvu ile kapasite satış sözleşmesine imza attı.

Uydu haberleşmesi alanında önde gelen şirketlerden Viasat ile de masaya oturan TÜRKSAT, bu şirketle kapasite paylaşımına yönelik bir işbirliği anlaşması yaptı.

Satellite 2026 fuarı için Washington'da bulunan TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası arenada varlık göstermek için Satellite fuarının önemli bir platform olduğunu belirten Atalay, uydu pazarı açısından fuarın dünyanın en önemli etkinliği olduğunu söyledi.

Atalay, Türkiye'nin "uzaydaki gözü" olarak tanımladığı TÜRKSAT'ın, fuarda Türk bayrağını temsil ettiğini ve 6A uydusunun üretiminde yer alan paydaşlarıyla ülkenin gücünü gösterdiğini dile getirdi.

Yoğun görüşme trafiği

TÜRKSAT'ın uluslararası pazarlara açılma hedefine değinen Atalay, 2025 yılında bunun için hazırlıklar yaptıklarını, 2026 ve sonrasında ise şirketin uluslararası pazarlarda hak ettiği yeri alması için mücadele edeceklerini aktardı.

Atalay, Satellite fuarının müşteriler ve iş ortaklarıyla buluşma platformu olduğuna işaret ederek, çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını, işbirliklerinin altyapısını hazırladıklarını kaydetti.

Çok sayıda işbirliği görüşmesi yaptıklarını bildiren Atalay, çoğu görüşmenin de şirketlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

Atalay, iki önemli anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Hem uydularımızın kapasitelerini paylaşmak hem de ihtiyacımız olduğunda başka uydu operatörleriyle küresel çapta kapasite paylaşmak için sözleşmeler imzaladık." dedi.

Sözleşme yaptıkları firmalardan Anuvu'nun Türk Hava Yollarının uçak içi eğlence sistemi ve internet bağlantısını sağladığına işaret eden Atalay, imzaladıkları anlaşmayla şirketin TÜRKSAT uyduları üzerinden bu hizmeti sağlaması için kapasite satın alacağını bildirdi.

Küresel oyuncu olma hedefi

Atalay, TÜRKSAT'ın artık bölgesel bir oyuncu olduğunu, ileride küresel oyuncu olmayı hedeflediğini ifade etti.

TÜRKSAT'ın bölgesindeki pek çok ülkede hizmet verdiğini kaydeden Atalay, Baykar ve TUSAŞ'ın üretip ihraç ettiği İHA ve SİHA'ların çeşitli ülkelerdeki uydu bağlantılarının da TÜRKSAT uyduları üzerinden yapıldığına ve bunun çok büyük bir ihracat kalemi olduğuna işaret etti.

TÜRKSAT'ın çok sayıda ülkede yayıncılık ve internet hizmeti sunduğu, birçok yayıncı firmanın radyo ve televizyon yayınlarını ulaştırdıkları bilgisini veren Atalay, TÜRKSAT 6A uydusuyla kapsama alanının Endonezya'ya kadar genişlediğini, TÜRKSAT'ın kapsama alanının olduğu her yerde hizmet satışlarının artarak devam edeceğini anlattı.

TÜRKSAT 7A'nın şartname hazırlıkları önemli ölçüde tamamlandı

TÜRKSAT 7A uydusunda gelinen aşamaya da değinen Atalay, şartname hazırlıklarının önemli ölçüde tamamlandığını, muhtemelen gelecek ay sonuçlandırılacağını belirtti.

Atalay, bu yılın ilk yarısında sözleşmenin imzalanmasının, ikinci yarısında da üretime başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

TÜRKSAT 6A uydusunun önemli bir tecrübe ve özgüven kazandırdığını belirten Atalay, bunun TÜRKSAT 7A'da ileri teknolojilere yönelik beklenti oluşturduğunu kaydetti.

Atalay, TÜRKSAT 7A uydusu için donanımların yerden yazılımla yönetilebilmesine olanak sağlayan teknolojinin yanı sıra sivil ve askeri amaçlı olabilecek bazı faydalı yükler ve uydudan elde edilen verilerin yerde yapay zekayla işlenmesine yönelik çalışmaları olduğunu aktardı.

