Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından ilk yerli gözlem uydusu Rasat'a veda paylaşımı yayımladı.

''Ama üzülmeyin, İMECE yolda''

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''İlk yerli gözlem uydumuz Rasat'a veda ediyoruz. 11 yıl boyunca verdiği emek için müteşekkiriz. Ama üzülmeyin, İMECE yolda... Türkiye uydu ve uzay sistemleri alanında hak ettiği noktaya ulaşmaya çok yakın !''