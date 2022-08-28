Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Uzay Ajansı'ndan Rasat'a veda paylaşımı
[Fotograf: TRT Haber]
Türkiye Uzay Ajansı, ilk yerli gözlem uydusu Rasat'a veda edildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, ''İlk yerli gözlem uydumuz Rasat'a veda ediyoruz. 11 yıl boyunca verdiği emek için müteşekkiriz'' denildi.
Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından ilk yerli gözlem uydusu Rasat'a veda paylaşımı yayımladı.
''Ama üzülmeyin, İMECE yolda''
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
''İlk yerli gözlem uydumuz Rasat'a veda ediyoruz. 11 yıl boyunca verdiği emek için müteşekkiriz. Ama üzülmeyin, İMECE yolda... Türkiye uydu ve uzay sistemleri alanında hak ettiği noktaya ulaşmaya çok yakın !''
İLK yerli gözlem uydumuz Rasat'a veda ediyoruz. 11 yıl boyunca verdiği emek için müteşekkiriz.????— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) August 28, 2022
Ama üzülmeyin, İMECE yolda... Türkiye uydu ve uzay sistemleri alanında hak ettiği noktaya ulaşmaya çok yakın ! ????????@tubitakuzay pic.twitter.com/NjzvZmt0I6
Etiketler: Türkiye Uzay Ajansı
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