TÜBİTAK, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yarışma ve etkinlikleriyle göz dolduracak.

Bu yıl TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 40 yarışmadan 15'ini düzenleyen TÜBİTAK, ilk kez gerçekleştirdiği yarışmalarıyla da dikkati çekiyor.

Güncel konu ve teknolojilere yönelik, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri, Çip Tasarım, Hyperloop Geliştirme ve Dikey İnişli Roket Yarışmaları olmak üzere 4 yarışma, bu yıl ilk kez düzenleniyor.

TÜBİTAK ve enstitüleri tarafından gerçekleştirilen diğer yarışmalar, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç, Uluslararası İnsansız Hava Araçları, Liseler Arası İnsansız Hava Araçları, Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları, Robotaksi Binek Otonom Araç, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji ve İnovasyon, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje ve PARDUS 21 Hata Yakalama ve Öneri yarışmaları şeklinde sıralanıyor.

Söz konusu yarışmalarda derece alanlara ödülleri Samsun'da verilecek. Yarışmaya katılanlar ayrıca, ürünlerini ve projelerini TEKNOFEST'te sergileme imkanı bulacak.

TÜBİTAK yayınları indirimli satılacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), BİLGEM Evreni, Öncülerle Gülümse, Sorularla BİLGEM, Bil Bul, Mayın arama dedektörü OZAN ile Kum Havuzunda Hazine Bulma gibi etkinlikleriyle festivalde yerini alacak.

Kurumun ücretsiz dijital popüler bilim yayını Bilim Genç tarafından TEKNOFEST'e özel geliştirilen mobil uygulama ile Bilim Genç standını ziyaret eden kişiler tabletleri kullanarak bilgi yarışmasına katılabilecek. Yarışmada doğru bilinen soru sayısına göre çeşitli ödüller verilecek.

TÜBİTAK Meraklı Minik dergisinin kahramanları Pıtır ve Kıtır'ın maskotları, TÜBİTAK kitap satış standında gelenleri karşılayacak.

Kitap satış standında 2 yaştan itibaren her yaş grubuna hitap eden eğitici ve genel kültür alanlarına ilişkin kitap ve dergiler satışa sunulacak. Kitaplarda TEKNOFEST'e özel yüzde 20 indirim uygulanacak. Standı ziyaret eden katılımcılara TÜBİTAK popüler bilim dergilerinin eski sayıları hediye edilecek.

TÜBİTAK destekli kurulan Antalya Bilim Merkezi, Elazığ Bilim Merkezi, GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Yozgat Bilim Merkezi ve Üsküdar Bilim Merkezi, festivalde farklı yaş grupları için çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Uzaydan kutup araştırmalarına farklı konularda etkinlikler yapılacak

TÜBİTAK MAM da etkinlik alanında düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle genç ziyaretçilere festival coşkusunu yaşatacak. Söz konusu etkinlikler arasında, sismometre ile yer hareketlerini anlık ölçme, parmak izi tozları ile deneysel çalışma, mikroskopta farklı materyallerin uygulaması, mikroplastiklerin tespiti, atık su filtrasyon oyunu ve sıvı azot ile ilginç deneyler gibi etkinlikler yer alacak.

Festival ziyaretçileri, TÜBİTAK'ın standında, kutuplarda çekilen belgeseller ile kutuplarda Türk bilim insanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan kutup sergisini de görme imkanı bulacak. Ayrıca, Türk araştırmacıların kutuplarda giydiği kutuplara özel olarak dikilen kıyafetlerle albatros, balina, penguen ve kutup ayısı maskotları ile fotoğraf çekilebilecek.

TÜBİTAK SAGE, 6-14 yaş grubundaki çocuk ve gençleri roket bilimiyle yakından tanıştırmak ve roketi oluşturan alt bileşenleri de öğretmek amacıyla yapılan bir model roket yapım atölyesi düzenleyecek.

Özel filtreli teleskop ile Güneş üzerindeki lekeler, meydana gelen patlamalar izlenebilecek, ziyaretçiler merak ettikleri konuları uzman astronomlara danışabilecek. Ayrıca, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak olan TÜRKSAT 6A'nın maket atölyesi yapılacak.

Özellikle çocuklara yönelik tasarlanan Türk Uzay Yolcusu oyununda, bir kamera sistemi üzerinden çocuklar kendilerini ekranda "astronot" olarak görecek ve Uluslararası Uzay İstasyonunun dışında yer çekimsiz ortamda 20-30 saniyelik kısa bir görev gerçekleştirecek.