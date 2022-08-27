Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 101 kurumla birlikte düzenlenen etkinliklerin final bölümü Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST, bu yıl Karadeniz Bölgesi genelinde milli mücadelenin başladığı Samsun merkezli düzenlendi.

Bölgedeki illerde çeşitli teknoloji yarışmaları gerçekleştirilirken TEKNOFEST Karadeniz'in final bölümünde 6 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri ve konserler yapılacak.

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının yer alacağı TEKNOFEST Karadeniz'de son dönemde geliştirilen milli teknoloji ürünleri sergilenecek.

Hava araçları yakından incelenebilecek

Türkiye'de geliştirilen ve üretilen "Milli Kanatlar"ın gösteri uçuşlarına sahne olacak TEKNOFEST Karadeniz'de, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak helikopteri, Gökbey helikopteri, Aksungur uçuş gösterileri gerçekleştirecek. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıyacak.

Statik sergi alanında ise Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Akıncı TİHA, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA, CN-235 CASA, Atak-II, Hürkuş, Bayraktar TB2, AB 412, Anka, Göksey, Bell 429 ve Melle Muharip Uçak gibi hava araçları ziyaretçiler tarafından yakından incelenebilecek.

Teknoloji etkinlikleri ve konserler

Festival kapsamında düzenlenen "Sahne Senin" etkinliği gençlerin eğlencesine ortak olurken, eğitici atölyelerde öğrenciler bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşayacak.

Refik Anadol "Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovları, dikey rüzgar tüneli, deneyim tırları ve sanal gerçeklik tüneli ise katılımcıları farklı teknolojilerle tanışma ve onları deneyimleme fırsatı sunacak. Paydaş-sponsor ve katılımcı stantlarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Yere bağlı balon uçuşları ve ilk uçuş etkinlikleri ise festivalde gençlerin ayaklarının yerden kesilmesini sağlayacak.

TEKNOFEST konserleri kapsamında Kıraç, Zara, Uğur Işılak, Resul Dindar ve İlyas Yalçıntaş sahne alacak.

150 binden fazla takım başvurdu, 7 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 40 ana alan ve 99 farklı kategoride düzenlendi.

Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sunuldu.

TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 7 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Ziyaretçilere online kayıt imkanı

TEKNOFEST’i ziyaret etmek isteyenlerin https://www.teknofest.org/tr/https://www.teknofest.org/tr/ web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması gerekiyor.

30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleşecek TEKNOFEST Karadeniz’e ziyaretçi olarak katılmak isteyenler web sitesi üzerindeki formu eksiksiz doldurarak online kayıt yapabilecek.

7 yaşın altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmazken, ebeveyn refakati ile festivali ziyaret edebilecek.