Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Astronot Federasyonu'na üye oldu
[Fotoğraf: Türkiye Uzay Ajansı]
Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonu'na (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği açıklandı.
TUA'nın Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." denildi.
71 ülkeden 407’yi aşan üyeye sahip en büyük Uzay oluşumu @iafastro‘ya resmi üyeliğimiz bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendi.— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) October 25, 2021
Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz pic.twitter.com/TCtaq4aAgj
Etiketler: Astronot Türkiye Uzay Ajansı
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