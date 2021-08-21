Milli uzay programı kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Ay'a çıkış için tarih verdi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray'daki Astronomi ve Uzay Kampı'na konuk oldu.

[Fotoğraf: İHA]

"Ay'a çıkışımız dünya çapında bir olay olacak"

Türkiye'nin Ay'a çıkışının dünya çapında bir olay olacağını söyleyen Yıldırım tarih de verdi:

"Eğer teknik bir aksaklık olmazsa 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Yerli bir roket ve yerli tasarım uzay aracı ile Ay'a bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir millet yok."

[Fotoğraf: İHA]

"81 il ve KKTC'den 120 genç katıldı"

Kampa 81 ilden katılım oldu. Gençler hem verilen konferanslara katıldı, hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de 120 genç kamp için Aksaray'daydı.