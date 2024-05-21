Türk teknoloji firmaları, "yapay zeka" çözümlerini Avrupa'da görücüye çıkaracak

Alemdar, ODTÜ TEKNOKENT olarak ABD'nin San Francisco şehrindeki dünyaca ünlü teknoloji merkezi Silikon Vadisi'nde kurdukları girişimcilik ofisiyle Türk şirketlerini kapsamlı hizmetlerle desteklediklerini ifade etti.

Yeni girişimciler ve belirli büyüklüğe ulaşmış şirketlerin AR-GE çalışmalarının ABD pazarına girmesini kolaylaştırmaya çalıştıklarını anlatan Alemdar, ayrıca ABD'de yatırım almış Türk şirketlerini de ülkede AR-GE yapmaları için teşvik ettiklerini dile getirdi.

Son dönemde yapay zeka çözümlerinin tüm dünyada ilgi odağı olduğunu vurgulayan Alemdar, şöyle devam etti:

"Yapay zeka çözümleri konusunda öne çıkan start-up firmalarımızı, ABD pazarının yanı sıra Avrupa pazarıyla da buluşturma kararı aldık. ODTÜ Teknokent ve TEB Girişim Bankacılığı işbirliği ile yürütülen program kapsamında, hem yapay zeka hem de derin teknolojiler konusunda öne çıkan 10 Türk firmasını seçtik. Bu firmalarımızın AR-GE projelerini, Avrupa'nın en büyük girişimcilik etkinliklerinden Vivatech Teknoloji Fuarı'nda 22-25 Mayıs'ta yatırımcılarla buluşturacağız.

Yapay zeka ve derin teknolojiler alanında milimetrik hassasiyette konum tespitinden çevrim içi marka korumaya, kanser alanında yenilikçi çözümlerden risk raporları oluşturan finansal analiz platformuna kadar AR-GE alanında getirdikleri çözümlerle firmalarımızın Avrupa pazarında öne çıkacağına inanıyoruz. Teknolojilerine güvendiğimiz bu firmalarımız, inovasyon ve girişimciliğe odaklanan teknoloji fuarında, global bir network oluşturma fırsatına sahip olacaklar."

"Türk firmaları küresel bağlantılar kuracak"

Alemdar, yarın başlayacak programın yaklaşık 10 gün süreceğini belirterek, programın Business France ve La French Tech İstanbul tarafından da desteklendiğini bildirdi.

Firmaların program kapsamında, Avrupa girişimci ekosisteminin bulunduğu bölgeleri de ziyaret edeceklerini aktaran Alemdar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, Avrupa'nın en çok yatırım alan bölgelerinden biri olan Grenoble'ı ve Paris'te dünyanın en büyük start-up kampüslerinden biri olan Station F'ye ziyaretler düzenlendi. Burada girişimcilerimize pek çok avantaj sunacağız. Firmalarımız, yapay zeka çözümleri ile Avrupa pazarı ile işbirliğini geliştirecek ve küresel bağlantılar kuracak." diye konuştu.

Serdar Alemdar, seçilen firmaların ayrıca Fransa'daki Türk startup firmalarıyla da bir araya geleceklerini belirterek, sözlerini, "Avrupa girişimci ekosistemine yönelik programımızı, ilerleyen dönemlerde diğer AR-GE firmalarının katılımıyla daha da genişletmeyi hedefliyoruz." diye tamamladı.