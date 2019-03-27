Genç girişimci ve tasarımcıları, bilim ve teknoloji alanında desteklemek amacıyla bu yıl 30'uncusu yapılan First Robotics Competition'da, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Darüşşafaka Lisesi, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ile Adnan Menderes Anadolu Lisesi yarışıyor.

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition, 24-27 Mart'ta New York'un Long Island bölgesindeki Hofstra Üniversitesinde yapılıyor.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, okullarının fen ve sosyal programları uyguladığını ve birçok yeniliği gerçekleştirdiğini belirterek, "Geldiğimiz bu nokta çok devrimsel bir gelişmedir ve çok sevindiricidir" dedi.

Asan, bir taraftan imam hatip liselerinin misyonuna bağlı şekilde hareket ettiklerini, diğer taraftan da modern eğitim yaklaşımları ve teknolojiye adaptasyon ile okullarını daha da geliştirdiklerini söyledi.

Okul müdürü odasını atölye haline getirdi

Okulun Matematik öğretmeni Tahsin Topçu da yarışmaya katılım sürecinde okul müdürü Asan'ın kendi odasını öğrencilerin çalışmasına açtığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İmam hatip lisesi olduğumuz için bir atölyemiz yok meslek lisesi gibi. Aşkın hanım, kendi odasını açtı. Çocuklara bir yıldan uzun süredir kodlama, yazılım ve elektronik eğitimleri verdiriyor. Bunları bir araya getirince ortaya dünyanın en prestijli yarışmasında Türkiye'yi temsil eden imam hatip kız öğrencileri olarak burada bulunmalarının önü açıldı."

Topçu, öğrencilerin verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayarak takımın tamamen kızlardan oluşması nedeniyle dikkat çektiğini ve olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

Okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emrah Akdeniz ve takım kaptanı 11. sınıf öğrencisi Yasemin Hançer ise, yarışmada bulunmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

"Türkiye'deki gençlere ışık olmak için buradayız"

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Ali Kemal Alemdaroğlu, okullarının ve öğrencilerin hayalini gerçekleştirmek için yarışmaya geldiklerini ifade ederek, "Türkiye'deki her gencin bu tür yarışmalara katılarak gençliğin ve geleceğin neler olduğunu göstermeleri ve onlara ışık olmak için buradayız" diye konuştu.

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Takım kaptanı ve 11. sınıf öğrencisi Göktürk Aytuğ Akarlar da yarışmada kendilerine mühendislik bilinci aşılandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda da birbirimize destek olarak daha da yükselmeyi öğrendik. Hep birlikte kendimizi okulumuzu ve ülkemizi daha iyi bir yere taşımaya çalışıyoruz."

"Türk takımlarının birisinin başarısı, hepimizin başarısı olacak"

Darüşşafaka Lisesi Fizik öğretmeni Selim Çile, okullarının bu yarışmaya katılan ilk okul olduğunu ve bu yıl 10. kez Türkiye'yi temsil ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Burada olmaktan çok gururluyuz. Şu anda burada 4 Türk takımı yarışıyor. Dolayısıyla birisinin başarısı, hepimizin başarısı olacak."

Aynı lisenin takım kaptanı ve 10. sınıf öğrencisi Aysun Yılmaz da, "Burada hem kendimizi geliştiriyoruz hem de çevremize faydamız oluyor. Projelerle, başarımızla ve her şeyimizle kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ödülle dönemesek bile burada öğrendiğimiz şeylerle geri Türkiye'ye dönmek bizim için çok mutluluk verici bir şey" dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Elif Tuncer ise, yarışmaya ikinci kez katıldığını kaydederek geçen yıl şampiyon olduklarını söyledi.

Geliştirdikleri bir robotun 2 sene önce 10 gün bir kuyuda mahsur kalan bir yavru köpeğin kurtarılması için kullanıldığını söyleyen Tuncer, "Bu turnuvanın amacı gençlere sadece robot yapmayı öğretmek değil aynı zamanda bu turnuvada öğrendiği becerileri gerçek hayatta kullanmalarını sağlamak. Ben bu turnuvada yer almasam, sadece derslerimize çalışıyor olsaydık böyle aksiyonlara girişemezdik" diye konuştu.

Kaynak: AA