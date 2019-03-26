Cudi Dağı'nda salyangoz fosili bulan Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, fosilin 12 milyon yıl önce olduğu söylenen denizin varlığını kanıtladığını söyledi.

Abdullah Sipahi, Cudi Dağı'nda dolaşırken üzerinde, salyangoz olarak da bilinen karındanbacaklılar deniz canlısının fosilleri yer alan kireç taşı buldu.

Bölgede bulunan Tethis Denizi'nin 12 milyon yıl önce kapandığını anlatan Sipahi, şöyle konuştu:

"Türkiye bugünkü şeklini alana kadar çeşitli dönemlerden geçmiştir. Jeolojik dönemler olarak adlandırdığımız bu dönemler sedimenter kayaçlar içinden çıkan fosillerle aydınlatılabilir. Şu an üzerinde bulunduğumuz Cudi bölgesi Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun kapanması sonucu aradaki Tethis Denizi'nin kapanmasıyla meydana gelmiş bir bölgedir. Bu Tethis Denizi günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce kapanmıştır."

Cudi Dağı'nda bulunan deniz canlısı fosilleri incelemeye alındı.

Kaynak: DHA