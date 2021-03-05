Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Kurt ve Doç. Dr. Cemal Çarboğa, titanyum, bor ve karbon bileşiminden oluşan özel bir malzeme elde etti.

Üretilen yeni malzeme ile kaplanan ve 1050 derece ısıda fırınlanan personel silahlarının namlu ömrü böylece artırılıyor.

KOSGEB ve AR-GE destekli çalışmada sonuç başarılı

KOSGEB'in inovasyon ve AR-GE desteği ile yürüttükleri çalışmada test aşamaları başarılı sonuçlar verdi.

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Savunma sanayiine önemli katkı sunacak çalışmada elde edilen verilerin, ilerleyen süreçte tank ve obüs namlularına da uygulanması planlanıyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Projeyi yürüten bilim insanlarından Prof. Dr. Bülent Kurt, üretilen malzeme ile namlu çeliğinden 10 kat daha fazla sertliğe ulaşıldığını açıkladı ve çalışmayla ilgili bilgi verdi:

“Silahlara yüksek özellikler getirecek bu uygulama özellikle milli silahlarımızın namluları ve aşınmaya maruz kalan mekanizma parçalarına rahatlıkla uygulanabilecek. Çalışmada kaplamayı gerçekleştirip testlerini tamamladık. Yaptığımız kaplama ana malzeme ile sıkı sıkıya bağlı, kalkması, kavlaması söz konusu olmayacak. Sürtünme katsayısını sıfıra yaklaştırdık. Bu da namlu ısınmayınca atış ömrünün artacağı anlamına geliyor.”

Yerli imkanlarla üretilen kaplama sistemi, savunma sanayiine ek külfet getirmeden kullanılabilecek.