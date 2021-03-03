Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması, Türkiye'nin havacılık motorlarında lider şirketi TEİ yürütücülüğünde, havacılık alanına ilgi duyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için düzenleniyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, öğrencilerin havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmaya bireysel veya takım halinde katılım sağlanabiliyor. 15 Mart'a kadar başvuruların kabul edildiği yarışmada toplam 60 bin TL para ödülü bulunuyor.

Tasarlanacak turbojet motorunun belirlenen fiziksel sınırlandırmalara uygun olup geometrik zarf, imal edilebilirlik, performans, yapısal ve ömür isterlerini sağlaması gerekiyor. Tek kademe kompresör, tek kademe türbin ve tek şafttan oluşması, turbojet motorunda aranan özellikler arasında yer alıyor. 150 libre itki üreten bir turbojet motorunun kavramsal tasarımının gerçekleştirilmesinin de amaçlandığı yarışmada takımlardan, belirlenen tasarım kriterlerine uygun şartları sağlayabilecek bir turbojet motorunun tasarımını yapmaları ve tasarım raporunu hazırlamaları bekleniyor.

7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak "network" kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor. "MilliTeknolojiHamlesi" ile hayalleri gerçeğe dönüştüren TEKNOFEST, 2020 yılından farklı olarak bu yıl; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmalarını ilk kez düzenliyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. 21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvuru gerçekleştirmek için "teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.