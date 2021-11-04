Sinop Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun, Dr. Sevgi Kuş ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar, Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında dağılım gösteren Nephtyidae (Annelida) familyası üyeleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma sonucunda saptanan 6 poliket türünden iki tanesi bilim dünyası için ilk kez adlandırılıp tanımlandı. Türlerden birisi "nephtys sinopensis", diğeri ise Türkiye’ye "inermonephtys turcica" olarak isimlendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

"Tür olarak çok fazlalar"

Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun, "Poliketler, yoğun olarak denizlerde dağılım gösteren omurgasız canlılar. Bunlar deniz tabanında en sığ bölgelerden, derin deniz çukurlarına kadar olan bölgelerde yaşıyor. Çok çeşitli bir yaşam döngüsüne, yaşam stratejisine sahipler. O kadar çok türe sahip olmaları poliketleri bizim de değişik alanlarda değerlendirmemizi sağlıyor. Bunlara örnek verecek olursak kirlilik izleme çalışmalarında poliketleri indikatör türü olarak kullanıyoruz. Onun dışında poliketler yine akua kültürde canlı yem olarak kullanılıyor. Olta balıkçılığında balık yemi olarak kullanılan türleri de var" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

300 istasyondan gelen örnekler incelendi

Geniş kapsamlı bir işe imza attıklarını anlatan Dr. Sevgi Kuş ise, şunları söyledi:

"Karadeniz, Marmara ve Ege denizinin bütün kıyılarından 300 istasyonu içeren oldukça kapsamlı bir çalışma oldu. Bu materyalleri de Marmara’da TÜBİTAK 1001 çalışması, diğer denizlerde de yapılan TÜBİTAK çalışmaları ve en büyük kısmını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme’ projeleri kapsamında alınan materyallerden elde ettik. Küçük bir parçasını sadece Marmara ve Karadeniz’i içeren bir çalışmayla yaptık. Bunların içinde Marmara için yeni bir kayıt vardı. 'Nephtys sinopensis' ve 'inermonephtys turcica' bilim dünyası için yeni tanımlandı."

Yapılan çalışma ve keşifler uluslararası bir dergide yayımlandı.