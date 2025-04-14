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Bilim Teknoloji
AA 14.04.2025 12:14

Türk Astronot Atasever, öğrencilerle bir araya geldi

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, düzenlenen bir etkinlik kapsamında Batman'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Astronot Atasever, öğrencilerle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Necat Nasıroğlu Külliyesi Leyla Nasıroğlu Bilim Merkezinde gerçekleştirilen "Ufkun Ötesinde Uzay Sergisi" kapsamında Türkiye'nin 2. Astronotu Tuva Cihangir Atasever öğrencilerle buluştu, onlara uzay yolculuğu sürecini anlattı.

Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi programına, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türk Astronot Atasever, öğrencilerle bir araya geldi

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ciğer, uzay yolculuğu yapan astronot Atasever'i ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Aziz milletimizin bilimde, teknolojide ve özellikle uzay çalışmalarında attığı her adım, bizler için sadece bir başarı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin ufkunu genişleten birer umut ışığıdır." ifadesini kullandı.

Ciğer, milli teknoloji hamlesi ile başlayan bu büyük yürüyüşün, gençlerin hayallerini uzaya taşıyan bir vizyona dönüştüğünü kaydetti.

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