Bilişim Vadisi DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı 2025 başlıyor

Bilişim Vadisi’nin spin-off şirketi DIGIAGE, oyun ekosistemindeki girişimleri destekleyerek büyümelerine katkı sağlıyor. Her yıl düzenlenen oyun kamplarında, yatırıma hazır ekipler yatırımcılarla buluşturuluyor ve projelerinin gelişimi hızlandırılıyor. Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, oyun sektörüne ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. 2019 yılından bu yana düzenlenen kamplarla, binlerce katılımcıya mentörlük, eğitim ve yatırımcılarla tanışma fırsatı sunuldu. Bu yıl 13-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, Bilişim Vadisi’nin İzmir kampüsünde gerçekleşecek.

42 Farklı Şehirden 800’ün Üzerinde Başvuru

DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı’na bu yıl gösterilen yoğun ilgi, oyun sektörüne yönelik artan farkındalığın ve üretim heyecanının önemli bir göstergesi oldu. Türkiye’nin dört bir yanından, toplamda 42 farklı şehirden 800’ün üzerinde başvurunun alındığı kampa, 120 ekip ve 303 bireysel katılımcı başvurdu.

7, 13, 21 ve 28 Mart tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen oyun pazarlaması odaklı eğitim oturumlarında 64 ekipten oluşan 250 katılımcı aktif olarak yer aldı. Bu eğitimler, katılımcıların pazarlama bakış açılarını geliştirmeyi ve sektöre dair güncel bilgileri doğrudan uzmanlardan edinmelerini hedefledi.

DIGIAGE İzmir Kampı’nda Katılımcıları Neler Bekliyor?

5 gün sürecek kampta, katılımcıları oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman eğitimciler tarafından verilen atölyeler, seminerler ve mentörlük oturumları bekliyor. Ayrıca oyun sektörünün önde gelen isimlerinin yer alacağı paneller, networking etkinlikleri ve proje sunumları da programda yer alacak. 5 gün sürecek kampın son gününde oyun projeleri ve demoları hazır, yatırım almaya uygun ekipler, 18 Nisan Cuma günü düzenlenecek Demo Day’de yatırımcılarla bir araya gelecek.

Katılımcılar, yoğun kamp programında sektörün önde gelen isimlerinden mentörlük alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek, oyunlarının ve ekiplerinin potansiyelini tanıtacak ve oyun ekosistemine daha yakından dahil olma fırsatı bulacak. Üstelik kamp tamamen ücretsiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan girişimciler, geliştiriciler, akademisyenler ve yatırımcıları buluşturacak bu etkinlik, oyun geliştirme sürecine dair yeni yaklaşımlar sunarak sektörde kalıcı etkiler bırakmayı hedefliyor.

DIGIAGE’ten Destek ve Yatırım Fırsatları

DIGIAGE, Türkiye'nin girişim ekosistemini inceleyen Startups Watch araştırma şirketinin 2024 yıl sonu verilerine göre Gaming Snapshot raporunda 6 yatırımı ile 2024’te en aktif yatırım oyun fonu oldu. Aynı motivasyonla devam eden DIGIAGE, kamp katılımcılarına sadece bilgi ve deneyim kazandırmakla kalmayacak; ayrıca projelerini hayata geçirmek için de fırsatlar sunacak. DIGIAGE'in stratejik ortakları arasında yer alan Bilişim Vadisi GSYF, APY Ventures gibi yatırım fonları ve önde gelen yayıncı firmalar, potansiyel projelere yatırım yapma imkanını değerlendirecek.

Oyun Ekosisteminin Geleceğine Katkı

DIGIAGE 2025 Oyun Geliştirme Kampı, sadece profesyoneller için değil, yeni başlayan geliştiriciler ve oyun sektörüne ilgi duyan herkes için de bir keşif alanı sunuyor. İnovasyonun ve yaratıcılığın öne çıktığı bu deneyim, Türkiye oyun ekosisteminin global arenada rekabet edebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Kampın son günü, sektörün önde gelen yatırımcıları ve profesyonelleri için özel bir buluşma fırsatı sunuyor.

???? Tarih: 18 Nisan Cuma

⏰ Saat: 10.00 - 16.00

???? Yer: Bilişim Vadisi, İzmir Kampüsü

Bu etkinlikte, gelecek vaat eden oyun girişimlerini inceleyebilir, projeleri değerlendirebilir ve yatırım fırsatlarını keşfedebilirsiniz.