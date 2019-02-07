Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinden eğitimin farklı boyutlarıyla ilgili değerlendirme raporlarına bir yenisi daha eklendi. Dördüncü değerlendirme raporunda "Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarının 2018 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarına Katılımı" ele alındı.

Raporda, TÜBİTAK tarafından sağlanan 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme, 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme, 4006-Bilim Fuarları Destekleme ve 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme programlarına, MEB kurumlarınca 2018'de yapılan başvurular ve alınan destekler, detaylı olarak analiz edildi.

Destek programına başvuru ve kabul edilen proje sayıları, illerdeki öğretmen sayılarına oranlanarak raporda yorumlandı.

MEB okullarına destek miktarları

Buna göre, geçen yıl MEB'e bağlı kurumlardan Bilim ve Toplum Destek Programlarına toplam 25 bin 816 proje başvurusu yapıldı, bunların 15 bin 92'si TÜBİTAK tarafından desteklendi. Kabul edilen projeleri dolayısıyla MEB kurumlarına sağlanan toplam destek yaklaşık 105 milyon lira oldu.

En fazla başvuru Bilim Fuarları için

Raporda, projelere göre yapılan analizler, MEB kurumlarınca gerçekleştirilen başvuruların özellikle 4006-Bilim Fuarları Destekleme Programında yoğunlaştığını gösterdi. Toplam proje başvurusunun 25 bin 25'inin (yüzde 97) bu destek programına yönelik olduğu belirlendi.

Özellikle 5-12. sınıf aralığındaki öğrencilerin bilimsel süreçleri kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanan bu destek programına Türkiye'nin tüm illerinden başvuru olduğu vurgulanan raporda, ancak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve Bilim Şenlikleri destek programlarına MEB kurumlarından yapılan başvuruların görece düşük sayıda olduğu tespit edildi.

Rapora göre, öğretmenlerin özgün, yenilikçi eğitim uygulamaları geliştirmelerine ve bu süreçlerdeki yeterliklerini artırmalarına katkı sağlayacak 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamalarına 33 ilden 78 başvuru yapıldı. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programına ise 66 ilden toplam 368 başvuru oldu. 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programına 67 ildeki MEB kurumlarından 345 başvuru var.

Başvuruların artırılması için somut öneriler

Raporda, TÜBİTAK tarafından sağlanan destek programlarına MEB kurumlarınca yapılan başvuruların artırılması için programlara yönelik farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı. Bu amaçla destek projeleri konusunda, eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi de raporda önerildi.

4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programlarında yürütücü olmak için lisansüstü eğitim alma koşulları bulunduğuna işaret edilen raporda, öğretmenlerin lisansüstü öğrenim almalarının pedagojik ve uygulama becerilerine sağlayacağı katkının yanında TÜBİTAK destek projelerine yönelik destek girişimlerine de olumlu etkisi olacağı bildirildi.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin dördüncü raporu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Ümare Altun, Emine Eroğlu ve Bekir Çengelci tarafından hazırlandı.

Raporda, kurumların aldıkları desteklerle düzenledikleri etkinliklere dair etki analizi yapmaları öneri olarak sunuldu. Bu şekilde her bir kurumun destek programıyla sağladığı yararın ölçülebilir ve ilgililerle paylaşılabilir hale geleceği de raporda vurgulandı.

Kaynak: AA