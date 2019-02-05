Siirt Üniversitesi (SİÜ), Yükseköğretim Kurulunun "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "tarım ve hayvancılık" alanında pilot üniversite olarak faaliyet gösteriyor.

Üniversite tarafından 3 yıl önce Ukrayna'dan getirilen Romanov ırkı 50 koyundan elde edilen kuzular, emin ellerde yaşama tutunuyor.

Veteriner Fakültesindeki çiftlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak ve ekibinin gözetiminde yetiştirilen kuzular, doğumdan hemen sonra fön makinesiyle kurutuluyor, baskülde tartılarak kilo kontrolünden geçiriliyor.

Özel bölmelerde bakımları yapılan kuzular, biberonla besleniyor, gerekli koşulların oluşmasının ardından sürüye dahil ediliyor.

Bir doğumda 6 yavru verebiliyorlar

Prof. Dr. Şındak, "kuzu makinesi" olarak da bilinen Romanov ırkı koyunların bir doğumda 6'ya kadar yavru verebildiğini söyledi.

Çiftlikte, adaptasyon sürecinden geçirilen koyunlardan 4 yavru verebilenlerin olduğuna dikkat çeken Şındak, bu sayının ilerleyen yıllarda artmasını beklediklerini belirtti.

Koyunların bölgenin iklimine uyum sağladığını vurgulayan Şındak, "Hayvanlarımız artık üretici tarafından yetiştirilecek seviyeye gelmiş bulunuyor. Daha fazla yavru alma adına bu ırkı tavsiye ediyoruz. Hem kendimiz üretiyoruz hem de kapasitemizin üzerinde sayıya ulaştıkça yetiştiricilerimize satıyoruz" dedi.

"El bebek gül bebek besliyoruz"

Şındak, koyunlardan elde edilen yavrulara özenle baktıklarını anlattı. Ayrıca, bu kuzulardan melezleme yoluyla bölgede et ve süt verimi yüksek ırkları elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Bir koyunun sütü, üçüz, dördüz getirdiği zaman yavrularına yetmeyebilir. Dolayısıyla el bebek gül bebek besliyoruz. Öğrencilerimiz, hocalarımız ve personelimiz yavru besler gibi biberonla bu kuzuları besleyerek gelişimlerini sağlıyorlar."

Sağlık teknikeri Rahmi Doğan ise, doğum yapan koyunlara yavrularını bulmaları ve emzirmeleri için yardımcı olduklarını söyledi.

Doğum yapan anne ve yavrularını özel kutulara aldıklarını anlatan Doğan, "Birden fazla doğumlarda anne sütü yetmediği için yavruları ellerimizle özel biberonlarla besliyoruz" dedi.

Kaynak: AA