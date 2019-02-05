Yaklaşık 7 yıldır öğretmenlik yapan Mehmet Avşar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrenimine devam eden 10 görme engelli öğrencinin gözü kulağı oldu.

Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çocukların bir an olsun yanından ayrılmayan Avşar, öğrencilerin okul sevgisini ve derslerindeki başarılarını artırmak için her gün düzenli olarak saz eşliğinde şarkılar söylüyor.

Mehmet Avşar, çok sevdiği 10 görme engelli öğrencisinin olduğunu belirterek, derslerin en iyi şekilde işlenmesi için gayret gösterdiğini söyledi.

Diğer öğrencilerle uyum sorunu ortadan kalktı

Müziğin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını vurgulayan Avşar, şöyle konuştu:

"Farklı yaş gruplarından 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf seviyesindeki çocuklara birleştirilmiş sınıfta ders veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin geleceğe adımlarını daha sağlam atması. Bu kapsamda uyguladığımız müzikli eğitim sayesinde oldukça olumlu tepkiler alıyorum. Saz eşliğinde derslerimiz faydalı oluyor. Hep birlikte şarkılar söylüyoruz. Çocuklarımızın yazma ve boyama uygulamalarını daha güzel yapma başladılar. Okula gelmeden önce içine kapanık ve mutsuz olan öğrencilerimizin başarıları arttı ve kendilerine güvenleri geldi."

Avşar, ders aralarında da öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadıklarını anlattı. Ayrıca, gösterilen çaba sonucu okuldaki diğer öğrencilerle uyum sorununu ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Okulun fiziki şartlarının da öğrencilere uygun dizayn edildiğini belirten Avşar, zemindeki sarı renkli hissedilebilir yürüme yoluyla görme engelli öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında zorluk yaşamadıklarını söyledi.

"Okula büyük bir heyecanla geliyoruz"

Görme engelli öğrencilerden 16 yaşındaki Mahmut Uzuner, öğretmeninin derslerde saz çalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Uzuner, müzikle derslerin daha eğlenceli geçtiğini anlattı.

"Öğretmenimizi çok seviyoruz. Bize dersleri müzikle öğretiyor, saz çalıp şarkılar söyleyince mutlu oluyoruz. Okula büyük bir heyecanla geliyoruz, okuldan ayrılana kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Benim de hayalim öğretmen olmak, umarım bunu gerçekleştiririm."

Kaynak: AA