Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol'un yürütücülüğünü yaptığı "Ege Denizi balık çiftliklerinde kafes altı doğal balık topluluklarının mevsimsel değişimi" isimli proje kapsamında araştırmacılar balık çiftliklerinde deniz canlılarını araştırdı.

İzmir ve Muğla yöresinden seçilen balık çiftliklerinde ağ kafeslere dalarak hızlı görsel sayım metoduyla balık sayımı yapıldı.

Bilim ekibi, toplam 39 farklı deniz canlısını çipura ve levrek yetiştirilen ağ kafesler civarında tespit etti.

En çok bulunan balık: Kupes

Sayımlar sonucu en çok bulunan balığın yüzde 80 oranla kupes olduğu, onu gümüş balıkları, kolyoz, tirsi, melanur ve kefallerin izlediği açıklandı.

Araştırmacılar ayrıca yunus, fok, orkinos, kılıçbalığı, kaplumbağa ve bazı lesepsiyen (Kızıldeniz göçmeni) balıklarını da ağ kafesler civarında görüntüledi.

“Bu türler Akdeniz'de ilk kez Türk çiftliklerinden kaydedildi”

Prof. Dr. Akyol konuyla ilgi şöyle konuştu:

"Balık çiftliklerinin geleneksel vahşi türlerinin yanı sıra bu türler Akdeniz'de ilk kez Türk çiftliklerinden kaydedildi. Ayrıca koruma altındaki Akdeniz keşiş fokları da bu çiftlikler civarında zaman zaman kafes yüzdürücüleri üzerinde güneşlenirken görüntülendi. Özellikle şişe burunlu yunuslar, bu alanlarda sıkça görüldü. Köpekbalıkları, orkinoslar, deniz kaplumbağaları, kılıçbalığı ve çeşitli vatozlar da bu balık çiftliklerini zaman zaman ziyaret etti."