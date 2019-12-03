TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü, Anadolu’daki köy yoğurtları üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda geleneksel Türk damak tadına uygun, 3 ay dayanıklı doğal yoğurt geliştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şartları taşıyan ve bedelini karşılayan tüm firmaların bu teknolojiyi transfer edebileceklerini açıkladı.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden alınan yoğurtlarla aynı tat, doku ve aromada üretildiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yoğurdun en büyük farkı, genetiğiyle oynanmamış ve tamamen doğal olması" dedi.

Genetik değişiklik yok

Yoğurdun üretimi, Anadolu'nun geleneksel yoğurtlarından izole edilmiş, tanımlanmış, karakterize edilmiş kültürlerden seçilen bakterilerle sağlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Piyasada üretilen yoğurtlarda kullanılan bakteri kültürlerinin çoğunluğu genetik değişikliğe uğratılarak sadece bir kez yoğurt yapımında kullanılacak şekilde hazırlanırken, buluş konusu kültürlerde genetik değişiklik uygulanmadı.

Bakteriler, patojenlere karşı çeşitli antimikrobiyal “etM” yapan maddeler geliştirdiklerinden, yoğurtların daha uzun süre güvenli bir şekilde kalmasını sağlıyor. Buzdolabı koşullarında çok yavaş asit ürettikleri için de uzun süre ekşimeden muhafaza edilebiliyor.

Projeyle, üç aylık muhafaza sonunda yoğurtların hala mililitrede 107 kob bakteri içerdikleri ve hoşa giden ekşilik, lezzet ve aroma özelliklerini taşıdıkları tespit edildi.

Kaynak: İHA