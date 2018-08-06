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Topraktaki karbondioksitin hapsolma süresi azaldı

Bilim insanları Kuzey Kutup Dairesi'nde donmuş topraklardaki karbondioksitin (arktik) hapsolma süresinin azaldığı uyarısında bulundu.

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Topraktaki karbondioksitin hapsolma süresi azaldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Arktik Kutupaltı Kırılganlık Deneyi'nin verilerine göre, ABD'nin Alaska eyaletinin kuzeyindeki North Slope bölgesi tundra ekosisteminde buzun bitki örtüsünü hapsetme süresi 40 yıl öncesine göre yüzde 13 azaldı.

Bu durumun bölgedeki karbon döngüsünü hızlandırdığı, karbon çevrimlerinin hızının Arktik normallerinden çıkarak Kuzey Amerika'daki kutup altı ormanlarına benzer hale geldiği belirtildi.

Arktik karbon döngüsü, donmuş toprakların çözülmesiyle atmosfere salınan karbondioksit ile bitkilerin atmosferden çekerek temizlediği karbondioksit miktarı arasındaki hassas dengeye dayanıyor.

Çevrim hızının kutup altı seviyelere çıkmasıyla bitki oluşumunun donmuş toprakların çözülmesiyle açığa çıkan mikropların organik maddeyi parçalamasıyla oluşan yoğun karbon salımını dengeleyemeyeceğinden endişe ediliyor.

Araştırmanın sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Arktik karbon, toprak, NASA, Karbondioksit
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