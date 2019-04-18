Almanya’nın Ulm kentinde 14 Mart 1879 tarihinde dünyaya gelen Albert Einstein, lise ve yükseköğretim eğitimini İsviçre’de tamamladı.

Babası elektrik mühendisi Hermann Einstein küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi, annesi Pauline Einstein ise klasik müziğe meraklıydı.

5 yaşında keman çalmaya başlayan Einstein, konuşmayı 7 yaşında öğrendi. Katolik okulunda eğitim aldı. Daha sonra Münih’teki Luitpold Lisesine geçti. İleride büyük başarılara imza atacak olan ünlü bilim insanını bu yıllarında öğretmenleri, tembelliği ve başarısızlığıyla tanıyordu.

Ancak o, Pisagor teoreminin yeni bir ispatını yapmayı henüz 14 yaşında iken başardı.

1894 yılında okuldan atıldı. 16 yaşında İsviçre’deki federal lisesine başladı. Zekası ile saygı uyandırsa da hiçbir hocası onu asistanı olarak kabul etmedi.

Fizikte devrim yaratacak makaleler

1900 yılında Zürih Üniversitesinden mezun oldu. Bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra da öğrencisi Mileva Maric ile evlendi. Einstein ve Mileva çoğu zaman birlikte fizik çalışıyorlardı, kitaplar inceliyor ve tartışıyorlardı.

1905 yılında kariyerindeki altın yıla girdi. Çünkü o dönemde, kuramları benimsenmemiş dört makale fizikte devrim yaratacaktı.

Mileva ile evlikleri yolunda gitmeyen Einstein ikinci evliliğini Elsa Leowenthal ile yaptı.

1915 yılında ise ünlü İzafiyet teorisi makalesini yazarak, Newton’ın yer çekimi kanunlarına büyük bir darbe indirdi.

Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü

Makalesinde Newton’ın "Yer çekiminden sadece kütlesi olan varlıklar etkilenir" fikrine karşı çıkarak, kütlesiz bir varlık olan ışığın da yer çekiminden etkilendiğini savundu.

İzafiyet teorisinin diğer kısmında da zamanın evrendeki bir boyut olduğunu ışık hızına çıkılması halinde o boyutun içinde yolculuk edilebileceğini öne sürerek, zaman yolculuğunun münkün olduğunu açıkladı.

1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü İzafiyet teorisiyle değil fotoelektrik konusundaki çalışmalıyla kazandı.

Ülkesindeki Nazi baskısına baskısından dolayı ABD’ye yerleşti. 1940 yılında ABD vatandaşlığı aldı.

18 Nisan 1955'te 76 yaşında geçirdiği iç kanama sonucu hayata veda etti.

Bilimsel çalışmaları

Albert Einstein'ın bilimsel çalışmalarından bazıları şunlar:

"Birleşik alan kuramı, Kozmoloji, Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi, Bose-Einstein istatistiği, Brown hareketi ve istatistiksel fizik, Fotoelektrik etki, Kütle-enerji eşitliği, Genel görelilik kuramı, Özel görelilik kuramı."

Einstein'ın süper kütleli bir kara deliğe yaklaşan bir yıldızın hareketi esnasında ne olacağı hakkındaki teorisi, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından Samanyolu'ndaki bir yıldızın gözlemlenmesiyle, ilk kez doğrulanmış oldu.

Kaynak: TRT Haber