TEKNOFEST'te savunma alanında imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, TRT'nin de İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST üçüncü gününde devam ediyor.

Festivalin paydaşlarından Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT AŞ ile İtalya merkezli Magnaghi Havacılık arasında "Ortak Girişim Sözleşmesi" için imza töreni düzenlendi.

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ile İtalyan şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Paolo Graziano sözleşmeyi imzaladı.

İmza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İlk faaliyet ATAK helikopterleri

Anlaşma kapsamında ASFAT ve Magnaghi ortak girişimiyle Türkiye'de "Bakım, Onarım ve Yenileştirme Merkezi" kurulması hedefleniyor.

Merkez, öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan askeri platformlara ait iniş takım sistemlerinin bakım/onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda ilk faaliyetin ise ATAK helikopterleri olması planlanıyor.

ASFAT'ın öncülük ettiği projede tüm askeri ve sivil platformlara hizmet vererek uluslararası ölçekte ihracat yapması ve Türkiye'nin havacılık bakım sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

Magnaghi, havacılık sektöründe faaliyet gösteren, iniş takımlarının tasarımı, kalifikasyonu, üretimi ve bakımı konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak öne çıkıyor.

Şirket, havacılık endüstrisine yönelik hava platformları için hidrolik ve elektromekanik cihazlar gibi ilgili alt sistemlerin (ekipman ve bileşenler) geliştirilmesine de odaklanıyor.