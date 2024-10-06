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Bilim Teknoloji
AA 06.10.2024 18:32

TEKNOFEST'in son gününde 10 hava gösterisi yapıldı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) son gününde 10 hava gösterisi gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'in son gününde 10 hava gösterisi yapıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda ziyaretçileri ağırladı.

Festivalde bugün Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 10 farklı hava gösterisi yapıldı.

Ziyaretçiler, paraşütle atlayış ve Bayraktar TB2 eşliğinde helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere de tanık oldu.

Adana semalarını son kez renklendirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ETİKETLER
Yüksek Teknoloji Yerli ve Milli Teknolojiler Teknofest Adana
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