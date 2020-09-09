Türkiye'nin dört bir yanından gelen havacılık meraklısı öğrencilerden oluşan takımlar 8 gün boyunca kıyasıya yarıştı. Roketlerini gökyüzüne ateşlediler. Yüzlerinde, aylarca verdikleri emeğin karşılığını almanın sevinci vardı...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yarışmanın son gününde gençleri yalnız bırakmadı. Üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 82 takımın mücadele verdiği roket yarışlarının son gününde yüksek irtifa atışlarını izleyen Demir, yarışmacı öğrencilerle sohbet etti ve tasarladıkları roketleri inceledi.





ROKETSAN'ın sponsorluğu ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle düzenlenen yarışmanın finali bir ilke sahne oldu. Son atış gününde yüksek irtifa kategorisinde ilk kez 6 bin metre yüksekliğe roket ateşlendi. Gençler hem heyecanlandı hem de gururlandı.

Roket atma coşkusuna ortak olan Demir, "Savunma sanayimizin itici gücü gençlerimiz insan kaynağımız, bunu ileri de daha da göreceğiz. Onların heyecanına ortak olmak, yakından görmek, geleceği de birlikte planlamak çok güzel" dedi.



Alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde ter döken takımlardan dereceye girenler Gaziantep'teki törende ödüllerini alacak.

HABER: DENİZ ASLAN

KAMERA: DENİZ ERYILMAZ

