Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım sürüyor. Tam 35 farklı branşta teknolojinin yarışacağı TEKNOFEST, bu yıl da heyecan dolu olacak.

"Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" kısmında hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayışla geliştirilen, sanayide yaşanan dijital dönüşüme uyumlu projeler yarışacak.

Yarışmayla imalat sanayinde üretim, planlama, stok yönetimi, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik, enerji kullanımı gibi üretim süreçlerinde verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlanması amaçlanıyor.

Gençler kendini gösterme fırsatı elde edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmada gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin arttırılması hedefleniyor.

Lise takımlarının katılabildiği Temel Kategoride yarışmacıların güdümlü robot elle ve onay butonu vasıtası ile gerektiğinde kontrol edilerek verilen görevleri tamamlamaları bekleniyor.

İleri Kategoride ise yarışmacılardan belirlenen parkurun haritasının çıkarılması, karekodlar vasıtası ile doğru noktaya giden yolun teyidi, hız kontrolü ile rampa çıkış ve inişi sağlanarak parkuru tamamlaması isteniyor.

7 milyon lira destek verilecek

Festival kapsamında 35 ayrı yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için toplam 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Dereceye girenler toplam 110 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21 ile 26 Eylül arasında İstanbul’da gerçekleşecek.