TEKNOFEST, yarışmayla geleceğin tasarımcılarını seçiyor

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmayla tasarım alanında yetenekli üniversite öğrencileri keşfedilecek.

Mimarlık, grafik tasarım, bilgi tasarımı ve çevresel yönlendirme gibi alanlarda yaratıcı çözümler üretmek isteyen öğrenciler için eşsiz fırsat sunan yarışmada, 5 kategoride 15 ödül verilecek.

"Tasarıma başka anlam kazandırmak istiyoruz"

KÜME Genel Sanat Yönetmeni Serhat Kula, kültür sanat alanında farklı çalışmaları ele aldıklarını, bunların içerisinde tasarımın da önemli yer teşkil ettiğini belirterek, "Tasarım, günlük yaşamımızda habitatımızı oluşturan bir konu. Bu konuda üretilenler bugünden değil, dünden yarına devam eden bir aksı da içeriyor. Dolayısıyla bu bir süreç. Tasarım bir hikayenin sonucudur." şeklinde konuştu.

Tasarımın yüzyıllar boyu devam eden hikayesine önem verdiklerinin altını çizen Kula, şunları kaydetti:

"İnsanın ihtiyacı olan yaşam alanı var. Mimariden endüstriyel tasarıma, tekstil tasarımından günlük eşyalarımızın üretildiği ürünlere, grafik tasarımdan dijital ortamda karşılaştığımız imajlara kadar her alan bizi çok ilgilendiriyor. Bu alanda üretilen her ürün bizim hayatımıza da temas ediyor. Bizi de duygusal ve estetik olarak şekillendiriyor. Bu konuda yaptığımız çalışmalar içerisinde bu yıl yeni bir adım atmak istiyoruz. Bu adımla da tasarıma başka anlam kazandırmak istiyoruz.

Tasarımın kamusal olarak daha belirgin halde konuşulduğu bir gündem bizim için çok önemli. T3 Vakfı, dünyanın en önemli teknoloji festivallerinden birini gerçekleştiriyor. Bu yıl da İstanbul TEKNOFEST'in birçok alanını tasarım konusunda bir yarışmaya açarak gençleri hayalleriyle buluşturmak istiyoruz. TEKNOFEST, kendisini yenilik üzerine kurgulamış bir hikayeye sahip. Teknoloji her anı, zamanın ruhunu ve geleceği tasarlamak üzere hareket ediyor. Tasarım da bununla çok örtülü bir konu. Biz gençlerimizin hayallerine güveniyoruz, onların hayallerinin gerçekleşmesi için gerekecek bütün altyapıyı sunmak amacıyla KÜME olarak birçok alanı kapsamak istiyoruz."

"İnsanların dikkatini çekecek ve o alana yönlendirecek ikonik çalışmalar bekliyoruz"

T3 Vakfı Mimari Tasarım ve Planlama Koordinatörü Esra Özkafa ise benzer görünse de TEKNOFEST festivallerinin birbirinden farklı hikayeleri barındırdığına dikkati çekerek, "Mimari anlamda her bir TEKNOFEST, kendine has çözümlemelere ihtiyaç duyan büyük proje. Bomboş bir arazi üzerinde sıfırdan kurulum yapıyoruz. Burada bizim en büyük ihtiyacımız kapalı alanlar. Bu kapalı alanları çoğunlukla çadırlarla sağlıyoruz." dedi.

Özkafa, sahne, alan, stant tasarımı ve yarışma içeriklerinin mekanlara yansıyan taraflarının hepsinin tasarımın ilgi alanına girdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Daha stabil bir yapıdan ziyade dikkati çekici, havadan, zeminden, kullanılabilecek bütün yüzeylerden insanların dikkatini çekecek ve o alana yönlendirecek ikonik çalışmalar bekliyoruz. Mesela, çocuk sahnesi olarak kurguladığımız alanda, sahneye giden yönlendirmelerin, o sahnenin dinamiğine uygun ikonlarla yapılması olabilir. TEKNOFEST'in sahnesi bizim alanlarda en önem verdiğimiz yerlerden bir tanesi. Çünkü sahnenin konumlanacağı yer genel alanın planlanması ve şekillenmesinde önemli bir nokta olarak yer alıyor. Sahnenin tasarımı yarışmaya katılacak gençler için çok önemli, onları sınırlandıracak hiçbir şey yok. Tamamen özgür düşünebilecekleri, kendilerinden bir şeyler katabilecekleri çok özgür bir platform olacak."

Son başvuru tarihi 30 Mayıs olarak belirlenen yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "www.teknofest.org" adresinden erişilebilir.