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Bilim Teknoloji
TRT Haber 25.12.2024 21:18

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması başvuruları devam ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getiriyor.

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması başvuruları devam ediyor

2023 yılında ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Robolig Yarışması bu yıl da KKTC’de “Robolig Mavi Vatan” temasıyla ortaokul ve lise öğrencilerine robotik, elektronik ve kodlama dünyasının kapılarını aralıyor.

T3 Vakfı’nın öncülüğünde hayata geçirilen bu ilham verici yarışma, gençlerin mühendislik yeteneklerini geliştirmelerine ve geleceğin teknolojiye yön veren liderleri olarak yetişmelerine olanak tanımayı amaçlıyor.

Yenilikçi robot tasarımları ve mühendislik becerileri yarışacak

TEKNOFEST KKTC Robolig Mavi Vatan Yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik iki farklı kategoride düzenleniyor. Yarışma, katılımcıların belirlenen parkurlarda çeşitli görevleri tamamlayarak puan topladığı lig sistemiyle dikkat çekiyor.

Kargo taşıma, belirli rotalarda hareket etme ve bayrak çekme gibi görevlerle öğrencilerin mühendislik yeteneklerini sınayan yarışma, gençlere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde yerli mühendislik imkanları kullanılarak geliştirilen DENEYAP Kart’ın yaygın kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bu yarışma, "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" vizyonuna değerli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması başvuruları devam ediyor

Türkiye, KKTC ve yurt dışında eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencileri, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması’na başvurarak robotik ve kodlama konusundaki bilgi ve becerilerini sergileme şansı elde edecek.

Yarışmada dereceye giren katılımcılar, başarılarını değerli ödüllerle taçlandıracak. Ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, birincilik ödülü ise 60 bin TL olarak belirlenirken; lise kategorisinde üçüncüler 50 bin TL, ikinciler 60 bin TL, birinciler ise 70 bin TL ödül kazanacak.

Gençlere, teknoloji ve mühendislik alanlarında ilham vermeyi amaçlayan TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması gençlerin potansiyelini artırmakla birlikte öğrencilerin robotik ve yazılım becerilerini geliştirirken aynı zamanda onları girişimcilik ve inovasyonla tanıştıracak.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 15 Ocak tarihinde sona eriyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe dair detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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