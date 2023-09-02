TEKNOFEST Bilim Sokağı'ndaki atölyeler çocukların uğrak yeri oldu

Festivale gelen çocuk ve gençler, Bilim Sokağı atölyelerini aileleriyle ziyaret etti.

Deneyapkart, teknoloji, tarım, doğa bilimleri, matematik, girişim, astronomi, uzay ve havacılık konularında etkinliklerin yapıldığı atölyeleri gezen çocuk ve gençler, hem eğlendiler hem de öğrendi.

"Büyük küçük hiç fark etmez, herkes buraya gelebilir"

Çocuklar, Bilim Sokağı'nı görmekten dolayı duydukları mutluluğu anlattı.

Festivale babasıyla gelen 9 yaşındaki Neval Ilgın Çelik, atölyeleri çok sevdiğini söyledi.

Çelik, uzay atölyesini gezdiğini dile getirerek, "Bu sokak bana, çocuklarla ilgili güzel şeyler yapılması gerektiğini hissettirdi. TEKNOFEST, ilk defa Ankara'ya geldiği için her çocuk buraya gelsin, burayı görsün. Burası çok güzel bir yer. Büyük küçük hiç fark etmez, herkes buraya gelebilir" dedi.

Havacılık alanında lise eğitimi alan 16 yaşındaki Kadir Türk, uçak sevgisi dolayısıyla festivale katıldığını ifade etti.

Havacılık alanında düzenlenen festivalleri kaçırmadığını vurgulayan Türk, özellikle Bilim Sokağı'ndaki astronomi, uzay ve havacılık atölyesini beğendiğini söyledi.

Kuzenler, atölyeleri beraber gezdi

Ayşe ve Fatma Yüksel isimli iki kuzen aileleriyle Bilim Sokağı'nı gezen çocukların arasında yer aldı.

6. sınıf öğrencisi Ayşe Yüksel, eğlenceli ve öğretici çok sayıda atölyenin olduğunu dile getirerek, "Ben en çok mangala oyununu sevdim, çok eğlenceliydi. Her çocuk burayı gelip görsün" dedi.

4. sınıf öğrencisi Fatma Yüksel de sokağı çok sevdiğini belirterek, "Önce bilim atölyesini gezdim. Orada roket yaptık. Alüminyum folyonun iletken olduğunu öğrendim. Ayrıca hayalimizdeki iş yerinin logosunu da tasarladık. Ben de kendi pastanemin logosunu tasarladım. İleride de pastacı olmak istiyorum. Bir sürü pasta yapacağım" diye konuştu.

"Bir Türk olarak TEKNOFEST'ten gurur duyuyorum"

İlkokula giden Gökçen Koyuncu da robot ve hayalindeki roketi yaptığını dile getirerek, festival alanında bulunan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen temel eğitim uçağı "HÜRKUŞ"u çok sevdiğini söyledi.

Ortaokul öğrencisi Yusuf Kayra Cengiz de TEKNOFEST'in Ankara'ya gelmesini uzun zamandır beklediğini ifade ederek, "Bilim Sokağı'nda bulunan teknolojik ürünler hakkında bilgi aldım. İnsanların buraya gelmesi gerekiyor çünkü burada şey öğreniliyor" dedi.

Atölyeleri gezen 9 yaşındaki Mahmut Tuğrul Ferhan da teknolojik aletlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Babasıyla sokağı ziyaret eden 5 yaşındaki Hüseyin Soylu, en çok uçak ve bilimsel araştırmaları sevdiğini söyledi.

Özellikle tasarım atölyesine gittiğini dile getiren ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Zeynep Zümra da "Doğa bilimleri atölyesine gittim. Çok sevdim. Bir Türk olarak TEKNOFEST'ten çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Aileler de çocuklarıyla etkinliklere katıldı

Çocuklarıyla atölyeleri ziyaret eden aileler de etkinliklerden memnun kaldıklarını anlattı.

5 yaşındaki kızıyla festivale katılan Ayşe Kılıç, matematik, tarım ve bilişim atölyesini ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Kızım en çok bilişim atölyesini sevdi. Bu tarz etkinliklerin yapılması ve çocukların böyle şeylerle ilgilenmesi çok değerli." dedi.

"Etkinliklerle çocukların bilime ilgisini çekmeyi amaçlıyoruz"

Teknoloji Atölyesi'nde çocuklara eğitim veren bilgisayar öğretmeni Nurseda Alıcı, TEKNOFEST Ankara için geldiğini belirtti.

Alıcı, atölyede 6-8 yaş grubundaki çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Festivalde yoğunluk hız kesmeden devam ediyor. Atölyemizde öğrenci ve velilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Çocuklarımızla eldeki malzemeleri kullanarak öğretici çalışmalar yapıyoruz. Mesela oyun hamurunun iletkenliğinden yararlanarak LED ve pili de kullanarak basit bir devre kurduk. Bu şekilde küçük etkinliklerle çocukların bilime ilgisini çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz."

Özellikle 6-8 ve 9-11 yaş grubu çocukların teknolojiyi çok sevdiklerini belirten Alıcı, "12-14 yaş grubunun gözü daha yükseklerde olsa da bu yaş grubu çocuklarımızla çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.