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Bilim Teknoloji
TRT Haber 12.09.2024 12:52

TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı.

TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı

Tarihi, zengin kültürel mirası, lezzetli mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla bilinen Adana, bu yıl milyonlarca teknoloji tutkununu ağırlayacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya ve üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana’da yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

2023 yılında 4,5 milyondan fazla ziyaretçiyi bir araya getiren festival, bu kez de Adana’da teknoloji severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı

Festivalde neler var?

TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak.

Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca, bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.

Gençler geleceğin teknolojilerine yön verecek

49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarına bu yıl başvuru yapan 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele ediyor. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.

Ziyaretçi kayıtları başladı

TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor. Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Ziyaretçi kayıtları ve detaylı bilgilere www.teknofest.org adresinden ulaşabilirsiniz.

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