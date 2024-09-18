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Bilim Teknoloji
TRT Haber 18.09.2024 13:46

TEKNOFEST 2024’te ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması final süreci başlıyor

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışmasının final değerlendirme süreci 19-22 Eylül tarihlerinde Mersin Erdemli Balıkçı Barınağında gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2024’te ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması final süreci başlıyor

Gençleri insansız araç teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmalar düzenleyen TEKNOFEST bu yıl yepyeni bir yarışma daha başlattı. İnsansız Deniz Aracı teknolojisi için çalışan gençler verilecek görev senaryolarını başarı ile gerçekleştirecek araçlar geliştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen yarışma gençleri geleceğin teknolojilerinde öne geçiriyor.

Uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımını, analiz ve üretilmesi, geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerinden oluşan toplam 124 takım başvuru yaptı.

Bu takımlardan süreci başarıyla tamamlayan 27’si 262 üyesi ile finalist olmaya hak kazandı. Yarışma finalinde Türkiye ve Özbekistan olarak iki farklı ülkeden, 11 farklı şehirden finalist takımlar yarışacak.

Dereceye giren takımlar ödüllerini TEKNOFEST Adana’da alacak

İnsansız Deniz Aracı final değerlendirmesi; Teknik Tasarım Formu, Kritik Tasarım Raporu, Hareket Kabiliyeti Videosu ve Final değerlendirme aşaması olmak üzere dört farklı aşamada gerçekleştirilecek. Yarışma finali “Engellerden Sakınma” ve “Limana Yanaşma” görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşuyor. Takımların bu iki görevi ilk önce manuel daha sonra otonom olarak gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gençlerin kıyasıya rekabet edeceği yarışmada birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olacak. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 02-06 Ekim tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Adana’da alacak.

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ASELSAN İnsansız Deniz Aracı Mersin Teknofest
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