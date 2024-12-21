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Bilim Teknoloji
AA 21.12.2024 10:49

Tapuda yapay zeka dönemi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yoğunluğu fazla 96 tapu müdürlüğünde bazı işlemlerde yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı.

Tapuda yapay zeka dönemi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, tapu müdürlüklerinde işlemlerin hızlandırılması için yapay zeka çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zeka ile hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı.

Ayrı ayrı sanal makinelere bağlı çalışan robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor. Genel Müdürlük tarafından geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

Yapay zeka destekli robotlar nasıl çalışıyor?

Web Tapu'da oluşturulan ve robotların kabiliyetindeki işlemlerin başvuruları, servisler aracılığıyla robot kullanıcısına gönderiliyor.

Robotlar, TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor.

Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak, işlemlerin hazırlanması sağlanıyor.

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