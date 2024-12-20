Sisli -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 20.12.2024 07:08

Yapay zekayı bir milyar kat daha hızlı yapacak gelişme

Çinli araştırmacılar, biyolojik nöronların işlevlerini taklit eden ve verileri doğal muadillerinden bir milyar kat daha hızlı işleyebilen lazer tabanlı yapay nöron geliştirdi. Bu yenilik, yapay zeka ve ileri bilgisayar teknolojilerinde devrim yaratabilir.

Yapay zekayı bir milyar kat daha hızlı yapacak gelişme

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden araştırma ekibinin lideri Chaoran Huang, "Lazer nöronumuz, mevcut fotonik nöronların hız sınırlamalarını aşarak daha da hızlı çalışabilme potansiyeline sahip" dedi.

Bu teknolojiyle yapay zekâ karar alma süreçlerinin hem daha hızlı hem de daha verimli hale gelmesi hedefleniyor.

Biyolojik ve yapay nöronlar arasındaki fark

Biyolojik nöronlar, graded (dereceli) ve spiking (dalgasal) olmak üzere iki temel tipe ayrılır. Dereceli nöronlar, sinyalleri hassas ve sürekli değişen bir şekilde işlerken, dalgasal nöronlar sinyalleri ya tamamen iletir ya da iletmez. Yeni geliştirilen lazer tabanlı nöron, graded nöronların işleyişini simüle ederek üstün hız ve doğruluk sağlıyor.

Milyonlarca işlem bir saniyede

Çip tabanlı kuantum lazer teknolojisiyle geliştirilen lazer nöron, saniyede 10 gigabit hızında sinyal işleme kapasitesine ulaşıyor.

Bu sayede, 100 milyon kalp atışını veya 34,7 milyon dijital el yazısı görselini yalnızca bir saniyede işleyebiliyor.

Araştırmacılar, bu hızın yapay zekâ uygulamalarında daha etkin bir kullanım sağlayacağını belirtiyor.

Yapay zeka uygulamalarında kullanım

Lazer tabanlı nöronlar, enerji tüketimini düşürerek hızlı ve etkili bilgi işlem imkânı sunuyor. Araştırma ekibi, geliştirdikleri lazer nöronlarla bir rezervuar bilgi işlem sistemi oluşturdu.

Bu sistem, kalp ritmi bozukluklarını yüzde 98,4 doğruluk oranıyla tespit ederken, yüksek hızlı veri işleme yeteneğiyle görüntü sınıflandırma gibi görevlerde de üstün başarı sağladı.

Chaoran Huang, "Tek bir lazer tabanlı nöron, küçük bir sinir ağı gibi davranabilir. Birden fazla lazer nöronu bir araya getirerek, biyolojik beynin milyarlarca nöronla oluşturduğu ağın benzerini yapay zekâ alanında gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, lazer tabanlı nöronların hızını daha da artırmayı ve birden fazla lazer nöronunu birleştirerek derin rezervuar bilgi işlem mimarileri geliştirmeyi hedefliyor.

Bu teknolojinin, özellikle gerçek zamanlı karar alma ve enerji verimliliği gerektiren yapay zeka uygulamalarında çığır açması bekleniyor.

ETİKETLER
Araştırma Çin Enerji Hong Kong Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Küresel ısınmadaki şok edici artışın sebebi ne?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:09
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
07:05
Küresel ısınmadaki şok edici artışın sebebi ne?
06:50
Antik Taş Devri yerleşiminden uzaylı benzeri heykeller ortaya çıkarıldı
06:43
Helal Akreditasyon Kurumu idari para cezaları artırıldı
06:41
Human Rights Watch: İsrail su erişimi sağlamayarak "soykırım suçları" işliyor
06:29
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınır artırıldı
Ankara'da yoğun sis
Ankara'da yoğun sis
FOTO FOKUS
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ