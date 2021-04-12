Üniversite İzmir Menderes'teki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfettiğini açıkladı.

Çalışmayı Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Dr. Salim Serkan Güçlü, Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi ve Prof. Dr. Davut Turan yürüttü. Yeni tür ile ilgili makale, Berlin Doğa Tarihi Müzesi dergisinde yayınlandı.

Balığa İzmir’in eski ismi verildi

Araştırma ekibi tarafından tanımlanan türe İzmir’in eski isminin 'Smyrna' olmasından dolayı 'Chondrostoma smyrnae' adı verildi.