Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi yeni bir balık türünün dünya literatürüne kazandırıldığı duyurdu. Keşfedilen türe İzmir'in eski isminden esinlenilerek "Chondrostoma smyrnae" adı verildi.
Üniversite İzmir Menderes'teki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfettiğini açıkladı.
Çalışmayı Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Dr. Salim Serkan Güçlü, Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi ve Prof. Dr. Davut Turan yürüttü. Yeni tür ile ilgili makale, Berlin Doğa Tarihi Müzesi dergisinde yayınlandı.
Balığa İzmir’in eski ismi verildi
Araştırma ekibi tarafından tanımlanan türe İzmir’in eski isminin 'Smyrna' olmasından dolayı 'Chondrostoma smyrnae' adı verildi.
Etiketler: Bilimsel Araştırma Keşif
Son Haberler
- 22:58
- 22:58
- 22:44
- 22:57
- 22:33
Sıradaki Haber
TCG Anadolu Türkiye'nin denizdeki hareket yeteneğini artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz