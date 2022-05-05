Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 04:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
SpaceX'in uzaya gönderdiği 4 astronot bugün geri dönecek
[Fotoğraf: AFP]
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in 11 Kasım 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği 4 astronot bugün Dünya'ya dönecek.
NASA Mürettebatını taşıyan uzay aracı, 11 Kasım 2021'de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaklaşık 6 ay görev yapan astronot ekibininin bugün Dünya'ya geri döneceğini duyurdu. "Crew-3" ismi verilen uçuşta, 3 Amerikalı 1 Alman olmak üzere 4 astronot yer aldı.
Etiketler: ABD NASA SpaceX Uzay Çalışmaları
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