Tüm dünyanın kullandığı WhatsApp, Facebok ve Instagram bir süre kullanılamaz hale geldi.

Bu durum yerli uygulamaların önemini bir kez daha gösterdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "WhatsApp ile ilgili süreç en yakında yaşadığımız bu süreçte büyük hatırlarsanız bir sözleşme süreci yaşanmıştı. Bu sözleşme sürecinde aslında yerli uygulamaların önemini orada görmüştük. Çünkü bir yabancı uygulama bize şunu diyebiliyordu ‘Ben senden torba rıza istiyorum bütün bunlara razı geleceksin ve rıza göstermediğin takdirde de ben sana uygulamayı kullandırmayacağıma’ kadar konu gitmişti" diyor.

BTK'dan yerli uygulamalara destek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yerli uygulamalar için insan kaynağı yetişmesi konusunda online eğitimler veriyor. Karagözoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yerli uygulamaları her platformda biz desteklediğimizi ilan ediyoruz. Bu noktada da diğer bir destekte şöyle söyleyebiliriz BTK Akademi şu anda 720 binin üzerinde kayıtlı kullanıcımız var öğrencimiz var diyelim ve bu öğrencilerimizle biz aslında geleceğin haberleşme ürünlerinde birlikte inşallah yapıyor olacaksın"

Sosyal medya kullanımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Karagözoğlu sanal dünyadaki suçların tanımlaması gerekliliğini ifade ediyor:

"Gerçek hayatta bir konu suç ise sanal dediğimiz dünyada da aslında suç. Dijital dünyada da suç bunun aslında bir anlamda tanımlanmasını yapmaya çalışıyoruz hep birlikte paydaşlarımızla"