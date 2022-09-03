Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Geliştirdiği "yangın söndürme mühimmatı"nı TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileyen Toktaş, orman yangınlarını kısa sürede büyümeden etkisiz hale nasıl getirebilecekleri düşüncesinden yola çıktığını söyledi.

Küresel ısınmaya bağlı olarak orman yangınlarının her yıl artarak tüm dünyayı tehdit ettiğine işaret eden Toktaş, mevcut söndürme sistemlerinde amonyum sülfat, su ve benzerinin kullandığını belirtti.

Bunların yüksek irtifadan yangının üzerine bırakılarak sorunun çözülmesinin planlandığını dile getiren Toktaş, şunları kaydetti:

"Ancak gerek hava direnci gerek ısınan havanın neden olduğu türbülanslar nedeniyle söndürücü malzeme yeterli miktarda doğru noktaya gitmiyordu. Söndürücü malzemeyi bir paket halinde yangının merkezine gönderecek bir sisteme ihtiyacımız vardı. Biz bunu savaş uçaklarından atılan harp mühimmatlarına benzer bir tasarımla çözebileceğimizi düşündük ve bu proje ortaya çıktı."

Projelerinin 2019 yılında TÜBİTAK'tan derece aldığına dikkati çeken Toktaş, "Daha sonra projemiz TEKNOFEST'te ödüllendirildi. O tarihten sonra da bu projenin geliştirilmesine devam edildi. Şu an bomba son halini aldı. Firmalar, bombanın seri üretimi için üniversitemizle görüşme halindeler. Bombamız inşallah önümüzdeki süreçlerde seri üretime geçecek." diye konuştu.

İHA'larla entegre şekilde çalışabilecek

Yaptıkları analizlerde bombaların 36 metrekare çapında alana nüfuz ettiğinin görüldüğünü vurgulayan Toktaş, şunları söyledi:

"Bombanın içine söndürücü madde ilave edildiğinde 500 ya da bin metrekare alanda söndürme sağlayacaktır. Orman yangınları genellikle küçük alanda çıkıp kısa sürede yayılıyor. İnsansız hava araçlarımız, orman yangınlarını termal kameralarla takip edebiliyor. Bu insansız hava araçlarımızı tasarımını yaptığımız orman yangınlarına müdahale edecek söndürücü mühimmatla donattığımızda, görüntüsü alınan yangınlara hızlı şekilde bombalarla müdahale şansı elde edeceğiz."