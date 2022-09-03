Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalde sergilenen ürünler arasında "geleceğin askerinin öncü modeli" de yer alıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Türk mühendislerin imzasını taşıyan "Pasif Dış İskelet Sistemi" ile BİTES Savunma'nın Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK) bir araya getirildi.

Yenilikçi iki sistemin bir araya gelmesi, "geleceğin askerinin" teknolojik dönüşümünde öncü bir adım olarak görülüyor.

Pasif Dış İskelet Sistemi ile askerlerin üzerlerine insan vücuduna uygun tasarlanmış mekanik bir dış iskelet giydiriliyor. Dış iskelet, operasyona giderken tek asker tarafından ihtiyaç duyulan, balistik yelek, silah, sırt çantası gibi ağır yükleri kolaylıkla taşımaya yardımcı oluyor. Sistemin mekanik yapısı sayesinde yük doğrudan yere aktarılıyor ve asker üzerinde daha az ağırlık hissediyor.

"Geleceğin askerleri" için tasarlanan ve giyilebilir teknolojilerle donatılan ATOK sisteminde ise artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü, sağlık sensörü, akıllı kol saati, mobil cihaz, hassas konum sensörü ile zırhlı araç üzerinde güvenli ağ sunucuları, uydu haberleşme ve kapalı-ağ LTE haberleşme sistemi yer alıyor. ATOK Sistemi, geniş-bant, elektronik harp uyumlu tüm telsiz aileleriyle çalışabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

İHA ve radar görüntüleri de timdeki personele sunulacak

BİTES Hava Savunma ve Bilgi Sistemleri Programlar Direktörü Metin Döner Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kontratıyla projeye 2020 yılında başladıklarını ve Aralık 2021'de sistemi teslim ettiklerini söyledi. Özel Kuvvetler ve Jandarma Özel Harekat Birlikleri tarafından sistemin sahada test edildiğini ve kalifiye hale geldiğini belirten Döner, yeni kullanıcılar için sözleşmeler imzalamak üzere olduklarını bildirdi.

Döner, sisteme yeni kabiliyetler kazandırdıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sistemle, İHA'dan gelen uydu verileri operasyon timi içinde paylaşılabilecek. Bu, önemli bir kabiliyet. ATOK kendi özel harekat alanında ve tanımladığı özel haberleşme ağıyla tim içinde durumsal farkındalığı artırıp, dost birlik takibini en üst seviyeye çıkartıyor. Bu konuda en önemli paydaşlarımızdan biri Ulak Haberleşmenin sağladığı Ulak Network'ü. Biz de giyilebilir teknolojilerle kablosuz ve güvenli haberleşmeyi sahada özel birliklerin kullanımına sunuyoruz. İHA'lardan alınan verilerin harekat sahasında anlık paylaşımının önemli olması hasebiyle bu verileri, görüntüleri alıp tim içinde paylaşmayı mümkün hale getirdik. Bir kabiliyet daha ekledik ATOK'a. Yer radarlarından aldığımız verileri ATOK ile entegre ederek kit ekranında gösterebildik. Bu da önemli bir kabiliyet. Burada aslında anti dron sistemleriyle ATOK'u entegre hale getirmiş olduk. Bir yerde birliğimize karşı atak yapan, tehdit oluşturabilecek dronları tespit edip ATOK'ta tehdit olarak gösterebiliyoruz."

Mehmetçiğin yükü "dış iskeletle" azalacak

İnteract Teknoloji Genel Müdürü Volkan Patoğlu da Teknopark İstanbul'da bir start-up firması olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Pasif Dış İskelet Sistemi geliştirdiklerini ifade eden Patoğlu, sisteme ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Askerlerin sahaya intikali sırasında sırtlarında sırt çantası, çelik yelek, mühimmat gibi 40 kilograma yakın yük taşımaları gerekiyor. Sistemimiz bu 40 kilogramlık yükün yüzde 80'ini yere aktararak askeri personelin 8 kilogram gibi bir yük hissetmesini sağlıyor. Bu sayede hem askeri personelin dayanıklılığını artırıyoruz hem de personelin tekrarlı olarak bu yüke maruz kalmasından dolayı sakatlanmasının önüne geçiyoruz. Sistem ergonomik, askerin hareketlerini hiçbir şekilde engellemiyor. Jandarma Özel Kuvvetler tarafından saha testleri yapıldı. Proje haziran ayı itibarıyla tamamlandı. İlk siparişlerimize yönelik sözleşme aşamasındayız. Sistemin kendi ağırlığı 7 kilogram. Şu anda dünyada bu alandaki en hafif ve ergonomik sistem. Yüzde 90 yerli ve millilik oranına sahip. Herhangi bir şekilde enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. Tamamen pasif olduğu için her türlü sahada, intikal ve görevde kullanılabiliyor."

Pasif dış iskeletin ilk örnekleri kullanıcılara sunulurken yakın zamanda çoklu adetlerde teslimatlara başlanması için hazırlık yapılıyor.